Стоишь и перед тобой целый мир! Огромный город 🏙️ с его неповторимой архитектурой. Сзади — опора, спереди — бездна. Не всегда понятный город, при этом не очень высокий, даже если сравнить с Варшавой. Часто нечеткий, меняющий очертания от угла зрения, глядя с высоты птичьего полета. Яркие огонечки зовут тебя, моргают, и вот на третьей вспышке ты уже спишь с открытыми глазами. Отсюда все просто. Можно решить любую проблему. Ты всемогущий, ты волшебник, хозяин своего мира. Крыши дают власть над миром, и ты уже вдыхаешь чистый берлинский воздух всем объемом своих легких.

На Берлин определенно стоит полюбоваться с высоты. Ну а где это можно сделать — я вас проведу основными дорожками поближе к небу. Таких точек с десяток в Берлине, и мы выберем с вами основные, чтобы уложиться в 3 часа нашего маршрута и заодно узнать о всех достопримечательностях 🏛️, которые будут нам встречаться по пути следования от объекта к объекту.

Александрплац-Музейный Остров-Жандарменмаркт-Чек-пойнт Чарли-Потсдаммерплац-Рейхстаг - вот далеко не полный перечень наших остановок и все что лежит по пути - уже у ваших ног!