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Берлин с высоты птичьего полета

5
2 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Увидеть огромный город 🏙️ как на ладони – захватывающее дух ощущение, которое мы с вами попытаемся поймать во время пешей экскурсии 🧭 по Берлину.

Мы пройдем через Александерплац, Музейный остров 🏝️ и Потсдамер-плац, увидим главные городские достопримечательности 🏛️, а на некоторые из них сможем подняться, чтобы полюбоваться панорамами Берлина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €105 за экскурсию

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Берлин с высоты птичьего полета
Берлин с высоты птичьего полета

Что вы увидите

  • Александрплац
  • Музейный остров
  • Жандарменмаркт
  • Чекпойнт Чарли
  • Потсдамер-плац
  • Рейхстаг и другие достопримечательности
Стоишь и перед тобой целый мир! Огромный город 🏙️ с его неповторимой архитектурой. Сзади — опора, спереди — бездна. Не всегда понятный город, при этом не очень высокий, даже если сравнить с Варшавой. Часто нечеткий, меняющий очертания от угла зрения, глядя с высоты птичьего полета. Яркие огонечки зовут тебя, моргают, и вот на третьей вспышке ты уже спишь с открытыми глазами. Отсюда все просто. Можно решить любую проблему. Ты всемогущий, ты волшебник, хозяин своего мира. Крыши дают власть над миром, и ты уже вдыхаешь чистый берлинский воздух всем объемом своих легких.
На Берлин определенно стоит полюбоваться с высоты. Ну а где это можно сделать — я вас проведу основными дорожками поближе к небу. Таких точек с десяток в Берлине, и мы выберем с вами основные, чтобы уложиться в 3 часа нашего маршрута и заодно узнать о всех достопримечательностях 🏛️, которые будут нам встречаться по пути следования от объекта к объекту.
Александрплац-Музейный Остров-Жандарменмаркт-Чек-пойнт Чарли-Потсдаммерплац-Рейхстаг - вот далеко не полный перечень наших остановок и все что лежит по пути - уже у ваших ног!
Что входит
  • услуги гида
  • прокат подзорной трубы
Что не входит
  • стоимость подъемов на выбранные смотровые площадки
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Берлин с высоты птичьего полета
Берлин с высоты птичьего полета
Берлин с высоты птичьего полета
Берлин с высоты птичьего полета

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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2 отзыва оставили туристы

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