На индивидуальной экскурсии по Берлину вы познакомитесь с его захватывающей историей и современными реалиями. Узнайте о политических взглядах жителей, о возрождении правых партий и менталитете немцев.
Посетите ключевые достопримечательности, такие как Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Берлинскую стену. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который пережил множество трансформаций
Посетите ключевые достопримечательности, такие как Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Берлинскую стену. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который пережил множество трансформаций
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Берлина
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 🗣️ Политические взгляды жителей
- 🕰️ Сравнение прошлого и настоящего
- 🚴 Возможность велопрогулки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Берлина - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть интересной благодаря рождественским ярмаркам, но холод может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парижская площадь
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- Мемориал Холокосту
- Берлинская стена
- КПП «Чарли»
- Музейный остров
Описание экскурсии
Я живу здесь уже 11 лет и хорошо осведомлён о политической и экономической ситуации в стране. Кроме истории города, я расскажу о политических взглядах коренных жителей Берлина (пенсионеров, взрослых и молодёжи). Вы узнаете, о чем думают немцы и о чём боятся говорить открыто. Об их менталитете. О возрождении правых партий в стране и их стремительном росте. У вас также будет возможность сравнить Берлин современный с прошлым.
Тур включает посещение:
- Парижской площади
- Бранденбургских ворот
- Рейхстага
- Мемориала Холокосту
- Территории бывшего бункера Гитлера «Фюрербункер»
- Бывшей штаб-квартиры Люфтваффе
- Мемориала 17-го июня
- Берлинской стены
- Бывших штаб-квартир СС и Гестапо
- КПП «Чарли»
- Фридрихштрассе
- Жандарменмаркт
- Мемориала сожженным книгам
- Мемориала жертвам войны и тирании в Германии (Ное-Вахе)
- Музейного острова
Организационные детали
При желании экскурсию можно провести на велосипеде. Стоимость одного велосипеда на день — 20€ (велосипед гида также оплачивается вами).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Мне 40 лет. Живу в Берлине 20 лет, 9 из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были с трехдневной поездкой в Берлине и я взял для сына, который интересуется историей Второй Мировой войны, эту экскурсию. Не пожалел. Александр прекрасно выстроил маршрут по знаковым местам Берлина и
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К
Большое спасибо Александру за содержательную обзорную экскурсию! После его рассказа сложилась картина о городе, его истории, настроениях в обществе и менталитете местных. Отдельное спасибо за дополнительные рекомендации для самостоятельного посещения. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
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Спасибо Александру за экскурсию. Все понравилось, очень хорошо все рассказал и показал самые интересные места.
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A
Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли пойти. Вместо этого увидел многого Другово) доволен экскурсиями, ставлю 10 из 10
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В
Прекрасная экскурсия от увлеченного человека))
Рекомендую))
Рекомендую))
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А
очень понравилось
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