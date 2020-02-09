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Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Вера
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Вера – ваш гид
Вы проедете по центральным улицам и площадям, прикоснетесь к Берлинской стене, прочувствуете «взятие Рейхстага», пройдете под аркой Бранденбургских ворот и узнаете о Пруссии, Германской империи и Третьем Рейхе.

Я помогу вам «подержать в руках» саму историю, насладиться красками города и раскрыть его самобытный характер!
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!

Что вас ожидает

Берлин изнутри
Берлин — очень неоднозначный и многогранный город, который постоянно пытается сбить с толку. Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен! Вы медленно прогуляетесь по узеньким улочкам исторического центра и насладитесь уютом старинного Берлина. Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов. А Потсдамская площадь и Правительственный квартал продемонстрируют вам многообразие современных зданий из стекла и бетона.

История и символы Берлина
Берлин был разрушен во время Второй мировой войны, но это не означает, что ему нечего показать. Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое. А также услышите о семье Гогенцоллерн, создании Германской империи, Третьем Рейхе и Берлинской стене.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть максимум за 3,5 часа. Многие знаковые места Берлина расположены далеко друг от друга, поэтому на машине вы сможете охватить намного больше, чем пешком.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения музеев и церквей
  • Возле некоторых достопримечательностей мы будем выходить, поэтому вы посмотрите на город не только из окна автомобиля
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!
Все грани Берлина за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера
Вера
Дорогие гости, добро пожаловать в одну из самых захватывающих европейских столиц! Меня зовут Вера, я изучала культурологию и лингвистику в университете Берлина. Как гид, гарантирую вам интересные экскурсии, веселый отдых, приятное общение и европейские стандарты гостеприимства. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Спасибо большое Вере за отличную экскурсию. Время у нас было очень мало, чтобы посмотреть все достопримечательности самостоятельно , но благодаря чудесному гиду Вере, нам удалось посмотреть все места Берлина за 3,5 часа. Столько много информации, исторический событий и удивительных знаний в голове Веры, что кажется, что она просто ходячая энциклопедия. Маршрут был весьма интересным и запоминающимся. Очень рекомендую данную экскурсию. Много красивых мест, много интересных фактов о Берлине !!!

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