Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по центральным улицам и площадям, прикоснетесь к Берлинской стене, прочувствуете «взятие Рейхстага», пройдете под аркой Бранденбургских ворот и узнаете о Пруссии, Германской империи и Третьем Рейхе.
Я помогу вам «подержать в руках» саму историю, насладиться красками города и раскрыть его самобытный характер!
Берлин — очень неоднозначный и многогранный город, который постоянно пытается сбить с толку. Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен! Вы медленно прогуляетесь по узеньким улочкам исторического центра и насладитесь уютом старинного Берлина. Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов. А Потсдамская площадь и Правительственный квартал продемонстрируют вам многообразие современных зданий из стекла и бетона.
История и символы Берлина
Берлин был разрушен во время Второй мировой войны, но это не означает, что ему нечего показать. Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое. А также услышите о семье Гогенцоллерн, создании Германской империи, Третьем Рейхе и Берлинской стене.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет увидеть максимум. Многие знаковые места Берлина расположены далеко друг от друга, поэтому на машине вы сможете охватить намного больше, чем пешком.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения музеев и церквей
Возле некоторых достопримечательностей мы будем выходить, поэтому вы посмотрите на город не только из окна автомобиля
Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 444 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать в одну из самых захватывающих европейских столиц! Меня зовут Вера, я изучала культурологию и лингвистику в университете Берлина. Как профессиональный гид, гарантирую вам интересные экскурсии, весёлый отдых, приятное общение и европейские стандарты гостеприимства. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
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3
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Александра
Благодарю за прекрасную обзорную экскурсию по Берлину. Мы были в городе впервые, совсем не имели никакого представления о городе, так что смогли много посмотреть, узнать и погулять. Погода была переменчива, так что местами машина спасала от дождя.
Очень рекомендую \о/
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Нодира
Очень понравилась экскурсия, спасибо Вере за прекрасный день. Было очень интересно и познавательно 👍
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А
Анастасия
Экскурсия по Берлину с гидом Верой оставила самые приятные впечатления! Всё было очень интересно, структурировано и живо подано. Вера не только показала главные достопримечательности, но и дала полезные советы для самостоятельного посещения музеев и знаковых мест. Благодаря этому день прошёл максимально насыщенно и комфортно. Рекомендуем от души!
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Елена
Получили огромное удовольствие от общения с Верой. Очень грамотный гид! Кладезь знаний! Помимо того, очень приятный и красивый человек! С большим удовольствием рекомендуем вам этого гида! И обязательно сами снова воспользуемся её услугами. Вера! Благодарим вас всей семьей! ❤️
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Назина
Мы попали в Берлин совершенно неожиданно для себя. Город потряс в хорошем смысле этого слова. Просторный, мало машин, НЕТ ПРОБОК. Ездили с гидом по разным локациям. Было очень интересно. И читать дальшеуменьшить
удобно, что на машине, расстояния большие. Всем рекомендую на первую обзорную брать экскурсию на машине, дает представление о городе больше чем пешком. Пешком удобно, когда ходите по конкретным кварталам или темам. Экскурсию однозначно рекомендую!!
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А
Анна
Спасибо за экскурсию Вере, время пролетело, очень приятный и грамотный гид, удобно передвижение на машине!
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