Берлин изнутри
Берлин — очень неоднозначный и многогранный город, который постоянно пытается сбить с толку. Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен! Вы медленно прогуляетесь по узеньким улочкам исторического центра и насладитесь уютом старинного Берлина. Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов. А Потсдамская площадь и Правительственный квартал продемонстрируют вам многообразие современных зданий из стекла и бетона.
История и символы Берлина
Берлин был разрушен во время Второй мировой войны, но это не означает, что ему нечего показать. Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое. А также услышите о семье Гогенцоллерн, создании Германской империи, Третьем Рейхе и Берлинской стене.
Всем, кто хочет увидеть максимум за 3,5 часа. Многие знаковые места Берлина расположены далеко друг от друга, поэтому на машине вы сможете охватить намного больше, чем пешком.