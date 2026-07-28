Вы проедете по центральным улицам и площадям, прикоснетесь к Берлинской стене, прочувствуете «взятие Рейхстага», пройдете под аркой Бранденбургских ворот и узнаете о Пруссии, Германской империи и Третьем Рейхе. Я помогу вам «подержать в руках» саму историю, насладиться красками города и раскрыть его самобытный характер!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Берлин изнутри

Берлин — очень неоднозначный и многогранный город, который постоянно пытается сбить с толку. Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен! Вы медленно прогуляетесь по узеньким улочкам исторического центра и насладитесь уютом старинного Берлина. Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов. А Потсдамская площадь и Правительственный квартал продемонстрируют вам многообразие современных зданий из стекла и бетона.

История и символы Берлина

Берлин был разрушен во время Второй мировой войны, но это не означает, что ему нечего показать. Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое. А также услышите о семье Гогенцоллерн, создании Германской империи, Третьем Рейхе и Берлинской стене.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть максимум. Многие знаковые места Берлина расположены далеко друг от друга, поэтому на машине вы сможете охватить намного больше, чем пешком.

Организационные детали