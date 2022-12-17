Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ярмарочное веселье
Во время тура мы посетим две рождественские ярмарки. Начнём с площади Бебельплац, в этом году главная историческая ярмарка пройдет не на Gendarmenmarkt, а возле оперы на Унтер-ден-Линден. Мерцающие елки, ароматы имбирного печенья и жареных каштанов, шипящие колбасы и согревающий глинтвейн подарят настроение праздника. Мы также заглянем на секретную и очень уютную ярмарку в самом сердце Берлина. Вы сможете приобрести оригинальные подарки родным и близким — елочные игрушки и handmade украшения.
Прогулка по праздничному городу
Мы прогуляемся от Оперы по одну из главных и наиболее известный бульваров Берлина c видом на кафедральный собор и музейный остров. Увидим новую достопримечательности Берлина, Форум Гумбольдта, и дойдем до исторического квартала на берегу Шпрее. Мы поговорим об истории этих мест, а также о настоящем и будущем города.
Рождество по-немецки
Вы узнаете о рождественских традициях в Германии: что такое адвентцайт, зачем зажигают рождественский венок, как появился глювайн и рождественские сладости. Вы услышите о многовековой истории изготовления штолленов — самых популярных кексов, — и о «звезде» немецкого Рождества. И, конечно, обязательно попробуем традиционный глинтвейн, аромат которого уже наполнил улицы!
Организационные детали
Экскурсия закончится на рождественской ярмарке: у вас будет время выбрать и приобрести подарки самостоятельно
Дополнительные расходы: вход на первую ярмарку (1 евро наличными), глинтвейн, угощения и сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Бебельплац (Bebelplatz)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лора и Леля — ваш гид в Берлине
Провела 329 экскурсий для 320 туристов
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине.
Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях.
Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков.
Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам.
В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям.
Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!