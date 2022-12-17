Берлин в свете Рождества

Осмотреть нарядный город, заглянуть на ярмарки и узнать, как немцы отмечают праздники

Погрузитесь в сказочную атмосферу предновогоднего Берлина! Вместе мы прогуляемся по историческому центру, украшенному к Рождеству, и посетим лучшие ярмарки города.

Вы услышите любопытные факты о самых главных достопримечательностях и о праздничных традициях в Германии.
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Берлин в свете Рождества
Ближайшие даты:
18
дек
21
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ярмарочное веселье

Во время тура мы посетим две рождественские ярмарки. Начнём с площади Бебельплац, в этом году главная историческая ярмарка пройдет не на Gendarmenmarkt, а возле оперы на Унтер-ден-Линден. Мерцающие елки, ароматы имбирного печенья и жареных каштанов, шипящие колбасы и согревающий глинтвейн подарят настроение праздника. Мы также заглянем на секретную и очень уютную ярмарку в самом сердце Берлина. Вы сможете приобрести оригинальные подарки родным и близким — елочные игрушки и handmade украшения.

Прогулка по праздничному городу

Мы прогуляемся от Оперы по одну из главных и наиболее известный бульваров Берлина c видом на кафедральный собор и музейный остров. Увидим новую достопримечательности Берлина, Форум Гумбольдта, и дойдем до исторического квартала на берегу Шпрее. Мы поговорим об истории этих мест, а также о настоящем и будущем города.

Рождество по-немецки

Вы узнаете о рождественских традициях в Германии: что такое адвентцайт, зачем зажигают рождественский венок, как появился глювайн и рождественские сладости. Вы услышите о многовековой истории изготовления штолленов — самых популярных кексов, — и о «звезде» немецкого Рождества. И, конечно, обязательно попробуем традиционный глинтвейн, аромат которого уже наполнил улицы!

Организационные детали

  • Экскурсия закончится на рождественской ярмарке: у вас будет время выбрать и приобрести подарки самостоятельно
  • Дополнительные расходы: вход на первую ярмарку (1 евро наличными), глинтвейн, угощения и сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Бебельплац (Bebelplatz)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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