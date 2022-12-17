Погрузитесь в сказочную атмосферу предновогоднего Берлина! Вместе мы прогуляемся по историческому центру, украшенному к Рождеству, и посетим лучшие ярмарки города. Вы услышите любопытные факты о самых главных достопримечательностях и о праздничных традициях в Германии.

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Описание

Что вас ожидает

Ярмарочное веселье

Во время тура мы посетим две рождественские ярмарки. Начнём с площади Бебельплац, в этом году главная историческая ярмарка пройдет не на Gendarmenmarkt, а возле оперы на Унтер-ден-Линден. Мерцающие елки, ароматы имбирного печенья и жареных каштанов, шипящие колбасы и согревающий глинтвейн подарят настроение праздника. Мы также заглянем на секретную и очень уютную ярмарку в самом сердце Берлина. Вы сможете приобрести оригинальные подарки родным и близким — елочные игрушки и handmade украшения.

Прогулка по праздничному городу

Мы прогуляемся от Оперы по одну из главных и наиболее известный бульваров Берлина c видом на кафедральный собор и музейный остров. Увидим новую достопримечательности Берлина, Форум Гумбольдта, и дойдем до исторического квартала на берегу Шпрее. Мы поговорим об истории этих мест, а также о настоящем и будущем города.

Рождество по-немецки

Вы узнаете о рождественских традициях в Германии: что такое адвентцайт, зачем зажигают рождественский венок, как появился глювайн и рождественские сладости. Вы услышите о многовековой истории изготовления штолленов — самых популярных кексов, — и о «звезде» немецкого Рождества. И, конечно, обязательно попробуем традиционный глинтвейн, аромат которого уже наполнил улицы!

Организационные детали