Впервые в Берлине в рождественский сезон? Эта экскурсия — именно для вас! Вы увидите главные символы города и погрузитесь в атмосферу праздника. А ещё посетите одну из самых красивых рождественских ярмарок Германии у Шарлоттенбургского дворца.
Без автомобиля добраться до неё непросто, поэтому вы без лишних хлопот насладитесь её особым духом, огнями и ароматом глинтвейна.
Описание экскурсии
Мы проедем и пройдём по историческому центру. Увидим:
- Остров музеев — сердце старого Берлина.
- Унтер-ден-Линден — парадный бульвар в зимнем блеске.
- Фридрихштрассе — элегантную улицу имперского Берлина.
- Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Берлинскую стену.
- Жандарменмаркт и Бебельплац.
И конечно, будут ярмарки:
- центральные городские — с атмосферой того самого немецкого Рождества.
- у Шарлоттенбургского дворца — десятки праздничных палаток и ремесленных домиков, глинтвейн, горячий шоколад, местные сладости и необычные сувениры.
Вы узнаете:
- как Берлин празднует Рождество, что такое адвент и зачем зажигают четыре свечи.
- откуда появился глинтвейн и кто первым начал украшать город гирляндами.
- чем рождественская ярмарка у Шарлоттенбургского дворца отличается от других.
- откуда ведут историю главные символы праздника — рождественский венок, ёлка и вертеп.
- как появились Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Остров музеев и какую роль они играли в судьбе города.
Организационные детали
- Питание и глинтвейн оплачиваются отдельно.
- Если с вами будут дети, обязательно сообщите заранее, чтобы я подготовила детское кресло.
- Могу адаптировать маршрут под ваш ритм и интересы: больше истории, больше рождественских площадей или уютных улочек центра.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Берлина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 351 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать в одну из самых захватывающих европейских столиц! Меня зовут Вера, я изучала культурологию и лингвистику в университете Берлина. Как гид, гарантирую вам интересные экскурсии, весёлый отдых, приятное общение и европейские стандарты гостеприимства. Надеюсь на скорую встречу!
