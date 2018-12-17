1 отзыв оставили туристы

Рождество в Германии

Рождество в Германии — время, когда даже взрослые переносятся в волшебную сказку, из каждой кафешки доносятся запахи глинтвейна и корицы, а от сверкающих всеми огнями улиц и фасадов домов нельзя оторвать глаз. Это время ярмарок под открытым небом и праздничных распродаж в магазинах, и если вы решили устроить шоппинг в Берлине, лучшего времени и представить нельзя.

Готовиться к главному европейскому празднику в Германии начинают заранее, и столица ⭐️, разумеется, не исключение. Ровно за месяц до Рождества, 25 ноября, весь Берлин превращается в одну большую рождественскую ярмарку, и главные площади города становятся ее центром.

Программа

На ярмарках вы сможете проследить за работой мастеров, изготавливающих сувениры 🎁 ручной работы в режиме реального времени, послушать музыку в исполнении уличных артистов, попробовать рождественские сладости в виде расписных пряников и выпить 🍹 глювайна — немецкого аналога глинтвейна. Испив горячего вина со специями и отогревшись, можно принять участие в рождественских конкурсах, покататься на аттракционах и влиться в эту радующую сердце и душу предпраздничную суету.

Новогодние каникулы

Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным. С наступлением Рождества праздничная атмосфера только накаляется! По улицам ходят артисты, радующие прохожих новогодними хитами в живом исполнении, в запаху корицы и глинтвейна присоединяется аромат жареных каштанов, марципана и берлинских колбасок. К полуночи сотни тысяч людей приходят к Барнденбургским воротам, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк, озаряющий ночное небо. Клубы, рестораны и прочие заведения работают всю ночь, предлагая празднующим огромный выбор развлечений.

Организационные детали