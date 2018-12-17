1 отзыв оставили туристы

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Лучшие рождественские ярмарки Берлина

Рождественский тур: погрузиться в атмосферу сказочного праздника и немецких традиций

5
1 отзыв
Alexander
Alexander – Гид из Берлина
За пару часов насыщенной прогулки мы посетим два, на мой взгляд, самых ярких и интересных рождественских базара в центре города.

Я расскажу историю 📖 возникновения праздника Рождества и о том, как его празднуют немцы, о любопытных традициях и привычках жителей Берлина.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €210 за экскурсию

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Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина

Рождество в Германии

Рождество в Германии — время, когда даже взрослые переносятся в волшебную сказку, из каждой кафешки доносятся запахи глинтвейна и корицы, а от сверкающих всеми огнями улиц и фасадов домов нельзя оторвать глаз. Это время ярмарок под открытым небом и праздничных распродаж в магазинах, и если вы решили устроить шоппинг в Берлине, лучшего времени и представить нельзя.

Готовиться к главному европейскому празднику в Германии начинают заранее, и столица ⭐️, разумеется, не исключение. Ровно за месяц до Рождества, 25 ноября, весь Берлин превращается в одну большую рождественскую ярмарку, и главные площади города становятся ее центром.

Программа

На ярмарках вы сможете проследить за работой мастеров, изготавливающих сувениры 🎁 ручной работы в режиме реального времени, послушать музыку в исполнении уличных артистов, попробовать рождественские сладости в виде расписных пряников и выпить 🍹 глювайна — немецкого аналога глинтвейна. Испив горячего вина со специями и отогревшись, можно принять участие в рождественских конкурсах, покататься на аттракционах и влиться в эту радующую сердце и душу предпраздничную суету.

Новогодние каникулы

Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным. С наступлением Рождества праздничная атмосфера только накаляется! По улицам ходят артисты, радующие прохожих новогодними хитами в живом исполнении, в запаху корицы и глинтвейна присоединяется аромат жареных каштанов, марципана и берлинских колбасок. К полуночи сотни тысяч людей приходят к Барнденбургским воротам, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк, озаряющий ночное небо. Клубы, рестораны и прочие заведения работают всю ночь, предлагая празднующим огромный выбор развлечений.

Организационные детали

  • Рождественский тур — пешеходный, с использованием общественного транспорта. Проезд на день на любой общественном транспорте стоит 6, 90€. Детский — 4, 70€.
  • Я также могу возить вас и на машине (за отдельную плату). Стоимость автомобиля на 4 часа — 130€.
  • Экскурсия проходит в формате пешеходной прогулки и на общественном транспорте.
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Лучшие рождественские ярмарки Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Мне 32 года. Живу в Берлине 14 лет, 9 лет из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
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1 отзыв оставили туристы

17 декабря 2018
Экскурсия понравилась. Кроме информации о ярмарках гид рассказывал нам о многих других интересных событиях и фа, ктах. На каждой ярмарке свой особенный глинтвейн. Своя кухня. свои сувениры и развлечения. вообщем интересно и здорово.

Alexander проводит ещё 4 экскурсии

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