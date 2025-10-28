Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Берлине на русском языке, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Пешая
4.5 часа
-
40%
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Узнали за 5 часов о Берлине больше, чем за всю предыдущую жизнь
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Улицы, где стояла самая большая синагога Западного Берлина, проживала буржуазия еврейского происхождения и начались события «Хрустальной ночи»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:30
от €128€212 за всё до 8 чел.
Историческая одиссея по Берлину с аудиогидом + билет в музей DeJa Vu
Пешая
2 часа
Билеты
Историческая одиссея по Берлину
Прогулка по Берлину с аудиогидом откроет вам тайны города. Посетите Бранденбургские ворота, Рейхстаг и насладитесь зеленью парка Тиргартен
Начало: У музея DeJa Vu
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
Пешая
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип
Увлекательный квест по центральной улице Берлина, где история оживает. Исследуйте Унтер-ден-Линден с мобильным гидом, открывая тайны прошлого
Начало: У Бранденбургских ворот
«Знаменитая улица Унтер-ден-Линден помнит королей и солдат, философов и композиторов, разруху и возрождение»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Улицы и переулки»

Сколько стоит экскурсия по Берлину в октябре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 128 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Берлина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод