Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Узнали за 5 часов о Берлине больше, чем за всю предыдущую жизнь
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Улицы, где стояла самая большая синагога Западного Берлина, проживала буржуазия еврейского происхождения и начались события «Хрустальной ночи»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:30
от €128
€212 за всё до 8 чел.
Билеты
Историческая одиссея по Берлину
Прогулка по Берлину с аудиогидом откроет вам тайны города. Посетите Бранденбургские ворота, Рейхстаг и насладитесь зеленью парка Тиргартен
Начало: У музея DeJa Vu
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип
Увлекательный квест по центральной улице Берлина, где история оживает. Исследуйте Унтер-ден-Линден с мобильным гидом, открывая тайны прошлого
Начало: У Бранденбургских ворот
«Знаменитая улица Унтер-ден-Линден помнит королей и солдат, философов и композиторов, разруху и возрождение»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.
