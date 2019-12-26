2 отзыва оставили туристы

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С Рождеством, Берлин!

Наряженный город, сияющие ярмарки, ароматы сладостей и рассказы о рождественских традициях

5
2 отзыва
Julia
Julia – представитель из Берлина
В предпраздничные дни Берлин становится похож на большой подарок, сверкающий и заряжающий атмосферой веселья.

Мы пройдем по его улицам, украшенным к Рождеству, посетим ярмарки и полюбуемся сувенирами ручной работы.

Вдохнем ароматы жареных каштанов, пончиков, пунша и глинтвейна — и поговорим о том, как немцы справляют самый волшебный праздник.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!

Что вас ожидает

Рождественские декорации города
Мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ немецкой столицы ⭐️, принарядившиеся к празднику. Побываем на центральной площади Жандарменмаркт, где уже раскинулись палатки со сладостями, а на площади Александрплатц увидим большой каток вокруг фонтана ⛲. Обойдем Музейный остров 🏝️ и восхитимся ярким огням на современной Потсдамской площади. И прогуляемся под «светящимися» липами улицы Унтер-ден-Линден до Бранденбургских ворот.

Рождество по-немецки
Мы заглянем на рождественские ярмарки, где все пропитано духом праздника. Пока вы лакомитесь пряниками, пончиками или немецкими сосисками и согреваетесь ароматным глинтвейном, я расскажу о том, как немцы готовятся к Рождеству и как празднуют Новый год. Вы услышите об истории 📖 Адвента, о особенностях праздничного стола берлинцев, о том, кто прячет подарки под елкой — и многих других праздничных традициях в Германии.

Организационные детали

  • Угощения на ярмарках оплачиваются отдельно
  • Экскурсия также может быть авто-пешеходной
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!
С Рождеством, Берлин!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, мне 30 лет, и я представляю команду профессиональных гидов по Берлину и Потсдаму. Нас четверо (юрист-журналист, искусствовед и два дипломированных историка), мы отлично знаем город и окрестности, и нам есть чем вас удивить! Нам нравится история, архитектура и криминология, закрученные сюжеты и факты, от которых мурашки по коже. Мы расскажем о забытом Средневековье и лучших современных ресторанах, о строительных катастрофах и знаменитых берлинских тусовках, о прусских королях и Третьем рейхе, о знаменитых ограблениях и о героях-телохранителях. В общем, мы расскажем вам о Берлине. После наших экскурсий вы влюбитесь в Берлин и, возможно, захотите остаться здесь навсегда. Мы поможем не только разобраться в устройстве города, но и купить билеты, забронировать столик — возьмем все ваши заботы на себя!
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2 отзыва оставили туристы

26 декабря 2019
Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
26 декабря 2019
Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси

Julia проводит ещё 2 экскурсии

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