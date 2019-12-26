2 отзыва оставили туристы

Рождественские декорации города Мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ немецкой столицы ⭐️, принарядившиеся к празднику. Побываем на центральной площади Жандарменмаркт, где уже раскинулись палатки со сладостями, а на площади Александрплатц увидим большой каток вокруг фонтана ⛲. Обойдем Музейный остров 🏝️ и восхитимся ярким огням на современной Потсдамской площади. И прогуляемся под «светящимися» липами улицы Унтер-ден-Линден до Бранденбургских ворот.
Рождество по-немецки Мы заглянем на рождественские ярмарки, где все пропитано духом праздника. Пока вы лакомитесь пряниками, пончиками или немецкими сосисками и согреваетесь ароматным глинтвейном, я расскажу о том, как немцы готовятся к Рождеству и как празднуют Новый год. Вы услышите об истории 📖 Адвента, о особенностях праздничного стола берлинцев, о том, кто прячет подарки под елкой — и многих других праздничных традициях в Германии.
Организационные детали
Угощения на ярмарках оплачиваются отдельно
Экскурсия также может быть авто-пешеходной
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Юлия, мне 30 лет, и я представляю команду профессиональных гидов по Берлину и Потсдаму. Нас четверо (юрист-журналист, искусствовед и два дипломированных историка), мы отлично знаем город и окрестности, и нам есть чем вас удивить! Нам нравится история, архитектура и криминология, закрученные сюжеты и факты, от которых мурашки по коже. Мы расскажем о забытом Средневековье и лучших современных ресторанах, о строительных катастрофах и знаменитых берлинских тусовках, о прусских королях и Третьем рейхе, о знаменитых ограблениях и о героях-телохранителях. В общем, мы расскажем вам о Берлине. После наших экскурсий вы влюбитесь в Берлин и, возможно, захотите остаться здесь навсегда. Мы поможем не только разобраться в устройстве города, но и купить билеты, забронировать столик — возьмем все ваши заботы на себя!
Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
Надежда
26 декабря 2019
Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси