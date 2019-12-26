2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Рождественские декорации города

Мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ немецкой столицы ⭐️, принарядившиеся к празднику. Побываем на центральной площади Жандарменмаркт, где уже раскинулись палатки со сладостями, а на площади Александрплатц увидим большой каток вокруг фонтана ⛲. Обойдем Музейный остров 🏝️ и восхитимся ярким огням на современной Потсдамской площади. И прогуляемся под «светящимися» липами улицы Унтер-ден-Линден до Бранденбургских ворот.

Рождество по-немецки

Мы заглянем на рождественские ярмарки, где все пропитано духом праздника. Пока вы лакомитесь пряниками, пончиками или немецкими сосисками и согреваетесь ароматным глинтвейном, я расскажу о том, как немцы готовятся к Рождеству и как празднуют Новый год. Вы услышите об истории 📖 Адвента, о особенностях праздничного стола берлинцев, о том, кто прячет подарки под елкой — и многих других праздничных традициях в Германии.

Организационные детали