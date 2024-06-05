1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур5 июня 2024Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2024
Сейчас в Берлине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 142 до 200. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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