Экскурсии от вашего отеля в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Берлине на русском языке, цены от €142. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.
Сладкий Берлин
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
ФОТО-ПРОГУЛКА ПО БЕРЛИНУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    5 июня 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
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    Берлине, про общество, про трагические события, прямо окунаешься в историю находясь в местах страшных событий. Юлия очень приятный собеседник! Объективно и четко доносит информацию! Потрясающие впечатления от поездки, благодаря экскурсии! Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
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    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  2. Альтернативный Берлин
  3. Сладкий Берлин
  4. ФОТО-ПРОГУЛКА ПО БЕРЛИНУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2024
Сейчас в Берлине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 142 до 200. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 60 ⭐ отзывов, цены от €142. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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