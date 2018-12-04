3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Берлинский street food
Начало: Ваш отель, аэропорт, любое удобное Вам место
Расписание: По договоренности
€160 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в ноябре 2024
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