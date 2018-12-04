Экскурсии из аэропорта Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Берлине на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Берлинский street food
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Берлинский street food
Начало: Ваш отель, аэропорт, любое удобное Вам место
Расписание: По договоренности
160 за всё до 8 чел.
Альтернативный Берлин
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
    читать дальше

    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Берлинский street food
  2. Альтернативный Берлин
  3. Сладкий Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в ноябре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 160. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 6 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам