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Альтернативный Берлин

4.3
10 отзывов
Julia O.
Julia O. – Гид из Берлина
Берлин известен не только дворцами и музеями.

Благодаря атмосфере творчества и свободы этот город 🏙️ привлекает современных художников и дизайнеров.

Здесь снимают культовые фильмы 🎥, создают известные граффити, открывают оригинальные бары 🍹 и продают вкусный стрит-фуд.

Вместе с вами мы прогуляемся по районам Митте, Пренцлауэр-Берг и Кройцберг и увидим главные неформальные достопримечательности 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €130 за экскурсию

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Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин

Что вы увидите

  • Хакские дворы
  • Двор Шварценберг
  • Дом ремесленников
  • Галерейная улочка
  • Бальный дом «У Кларочки»
  • бывший сквот Тахелес
  • Новая Синагога и Почтамп
  • Карамельная фабрика
  • Смотровая площадка Мемориала Берлинской стене
  • Мауэрпарк
  • Место с самым вкусным карри-вурст
  • Культурная пивоварня
  • «Лес книг»
  • Истсайдская галерея
  • Марктхалле 9
  • Сквот Кёпи.
Если Вы уже бывали в Берлине или Вам наскучили экскурсии 🧭 по известным туристическим местам - закажите нашу экскурсию ⛳ по альтернативному Берлину и Вы своими глазами увидите, как на самом деле живет и дышит Берлин!
Посетите с нами самые колоритные уголки берлинских районов Митте, Пренцлауэрберг и Кройцберг!
На экскурсии Вы познакомитесь с нестандартной стороной столицы ⭐️ Германии- как «граффити-меккой в мировом уличном искусстве», узнаете чем занимаются местные сквотеры, как творится современное искусство, где снимал сцены из "Бесславных ублюдков" Тарантино и где танцуют 💃 вечерами свинг в оригинальных интерьерах эпохи «золотых 20-х», где выступали с яркими речами коммунисты Карл Либкнехт и Клара Цеткин. Вы узнаете как из обычной пивоварни берлинцы сотворили новый культурный центр, где найти самую необычную библиотеку и как поучаствовать в буккроссинге, где можно съесть все необычные завтраки мира, как появилась идея графити поцелуя Брежнева и Хонеккера, увидите процесс изготовления берлинских леденцов, попробуете самые вкусные карри вурст и узнаете еще много любопытных фактов из жизни берлинцев!
Экскурсия возможна как пешком, так и на автомобиле 🚘 и заказывайте экскурсию! Окунитесь в атмосферу современного Берлина!
Что входит
  • услуги гида
  • ценные рекомендации и полезные советы
Что не входит
  • входные билеты
  • расходы на общественный транспорт
Начало
🚩 Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Место завершения
🏁 По Вашему желанию
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Julia O.
Julia O.
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10 отзывов оставили туристы

Julia O. проводит ещё 3 экскурсии

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