Если Вы уже бывали в Берлине или Вам наскучили экскурсии 🧭 по известным туристическим местам - закажите нашу экскурсию ⛳ по альтернативному Берлину и Вы своими глазами увидите, как на самом деле живет и дышит Берлин!

Посетите с нами самые колоритные уголки берлинских районов Митте, Пренцлауэрберг и Кройцберг!

На экскурсии Вы познакомитесь с нестандартной стороной столицы ⭐️ Германии- как «граффити-меккой в мировом уличном искусстве», узнаете чем занимаются местные сквотеры, как творится современное искусство, где снимал сцены из "Бесславных ублюдков" Тарантино и где танцуют 💃 вечерами свинг в оригинальных интерьерах эпохи «золотых 20-х», где выступали с яркими речами коммунисты Карл Либкнехт и Клара Цеткин. Вы узнаете как из обычной пивоварни берлинцы сотворили новый культурный центр, где найти самую необычную библиотеку и как поучаствовать в буккроссинге, где можно съесть все необычные завтраки мира, как появилась идея графити поцелуя Брежнева и Хонеккера, увидите процесс изготовления берлинских леденцов, попробуете самые вкусные карри вурст и узнаете еще много любопытных фактов из жизни берлинцев!

Экскурсия возможна как пешком, так и на автомобиле 🚘 и заказывайте экскурсию! Окунитесь в атмосферу современного Берлина!