Нежный аромат свежей выпечки, доносящийся из уютной булочной в спрятанном от многочисленных глаз берлинском дворике… заигрывающая воздушная пенка «золотого латте» в старинной берлинской кофейне и идеальная гармония кофе, молока, куркумы, имбиря, корицы, перца и меда… Ювелирные пирожные, поражающие своей эстетичностью и изысканностью в кондитерской, расположившейся в роскошном особняке эпохи арт-нуво, с пышным декором и растительными мотивами…

Берлин — поистине рай для гедонистов, сладкоежек, ценителей кофе и всех тех, кто умеет и любит наслаждаться жизнью в самых вкусных ее проявлениях.

На нашей вкусной экскурсии 🧭 по Берлину Вас ожидают самый вкусный кофе и секреты обжарки кофе-бобов в старинной берлинской кофейне, крафтовый шоколад и изобилие нежных пралине, берлинская кондитерская с японским шеф-поваром из Франции и его музыкальные десерты, уютная домашняя карамельная фабрика и наблюдение за созданием «майских листочков», марципан ручной работы и шоколадные мастер-классы.

Вас ждут гастрономические истории 📖 и легенды о прусских королях, секретах изготовления королевского фарфора, тайных чаепитиях, любимой немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и многое другое.

И все это во время прекрасной неспешной прогулки по Берлину, с его контрастной архитектурой Запада и Востока, скульптурными шедеврами, колоритными двориками и впечатляющими постройками разных эпох, каждая из которых -живая история.

После приятной шоколадной прогулки от нас в подарок Вы получите прекрасный цветок из любимого лакомства многих берлинцев! Мы расскажем все о Вашем темпераменте и характере по сорту этого цветка!

Насладитесь красивой симфонией вкусов и ароматов на экскурсии «Сладкий Берлин»!

Закажите вкусную экскурсию ⛳ и побалуйте себя фейрверком гармонов счастья!

Экскурсия возможна пешком или на автомобиле 🚘 нам Ваши пожелания и мы составим индивидуальный идеальный маршрут!