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Сладкий Берлин

5
8 отзывов
Julia O.
Julia O. – Гид из Берлина
Берлин — идеальное место для всех тех, кто любит жизнь и не привык отказывать себе в удовольствии выпить 🍹 чашечку ароматного кофе с вкусным пирожным.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы не только насладитесь роскошной архитектурой Берлина, но и побываете в старинной берлинской кофейне и узнаете как обжариваются кофейные бобы, сможете попробовать вкуснейшие сладости в одной из самых знаменитых берлинских кондитерских и побываете на домашней карамельной фабрике.

Вы буквально почувствуете Берлин на вкус!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Сладкий Берлин
Сладкий Берлин

Что вы увидите

  • Кондитерские
  • Кофейни
  • Мануфактуры
  • Уютные дворики и достопримечательности Берлина: Шарлоттенбургский дворец
  • бульвар Курфюрстендам
  • Европа-центр
  • Кадеве
  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма
  • Берлинский зоопарк
  • Тиргартен
  • Дворец Бельвю
  • Дом культуры народов мира
  • Рейхстаг и современный правительственный квартал
  • Карильон
  • Бранденбургские ворота
  • Парижская площадь
  • бульвар Унтер ден Линден
  • Потсдамер платц
  • Леголенд
  • Берлинская стена
  • площадь Жандарменмаркт
  • Шоколадный дом
  • Риттерспорт магазин
  • площадь Бебельплатц
  • Католический собор Святой Ядвиги
  • Государственная опера
  • Старая библиотека
  • Университет Гумбольдта
  • Новая караульня
  • Немецкий исторический музей
  • Дом кронпринца и кронпринцессы
  • Дом коментанта Берлина
  • Берлинский городской дворец
  • Берлинский собор
  • Остров музеев
  • Дом канцлера
  • площадь Александрплатц
  • Красная ратуша
  • Телебашня
  • фонтан Нептун
  • Церковь Святой Марии
  • Квартал Святого Николая
  • Хакские дворы
  • Шварценберг
  • Хекские дворы
Нежный аромат свежей выпечки, доносящийся из уютной булочной в спрятанном от многочисленных глаз берлинском дворике… заигрывающая воздушная пенка «золотого латте» в старинной берлинской кофейне и идеальная гармония кофе, молока, куркумы, имбиря, корицы, перца и меда… Ювелирные пирожные, поражающие своей эстетичностью и изысканностью в кондитерской, расположившейся в роскошном особняке эпохи арт-нуво, с пышным декором и растительными мотивами…
Берлин — поистине рай для гедонистов, сладкоежек, ценителей кофе и всех тех, кто умеет и любит наслаждаться жизнью в самых вкусных ее проявлениях.
На нашей вкусной экскурсии 🧭 по Берлину Вас ожидают самый вкусный кофе и секреты обжарки кофе-бобов в старинной берлинской кофейне, крафтовый шоколад и изобилие нежных пралине, берлинская кондитерская с японским шеф-поваром из Франции и его музыкальные десерты, уютная домашняя карамельная фабрика и наблюдение за созданием «майских листочков», марципан ручной работы и шоколадные мастер-классы.
Вас ждут гастрономические истории 📖 и легенды о прусских королях, секретах изготовления королевского фарфора, тайных чаепитиях, любимой немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и многое другое.
И все это во время прекрасной неспешной прогулки по Берлину, с его контрастной архитектурой Запада и Востока, скульптурными шедеврами, колоритными двориками и впечатляющими постройками разных эпох, каждая из которых -живая история.
После приятной шоколадной прогулки от нас в подарок Вы получите прекрасный цветок из любимого лакомства многих берлинцев! Мы расскажем все о Вашем темпераменте и характере по сорту этого цветка!
Насладитесь красивой симфонией вкусов и ароматов на экскурсии «Сладкий Берлин»!
Закажите вкусную экскурсию ⛳ и побалуйте себя фейрверком гармонов счастья!
Экскурсия возможна пешком или на автомобиле 🚘 нам Ваши пожелания и мы составим индивидуальный идеальный маршрут!
Что входит
  • Услуги гида и приятный сюрприз
Что не входит
  • Кофе
  • пирожные
  • сладости
  • сувениры
Начало
🚩 Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Место завершения
🏁 Ваш отель/ в центре города
Сладкий Берлин
Сладкий Берлин
Сладкий Берлин
Сладкий Берлин
Сладкий Берлин
Сладкий Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Julia O.
Julia O.
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8 отзывов оставили туристы

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