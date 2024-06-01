1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- ААлёна8 мая 2024Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
- ММария1 мая 2024Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- ЛЛиза17 апреля 2024Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
- ССветлана22 марта 2024Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинский кафедральный собор»
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