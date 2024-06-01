A Alexander Ежедневная прогулка по Берлину Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем

М Марина По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину читать дальше на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки

V Vadim Ежедневная прогулка по Берлину Очень понравилось спасибо

М Марина Ежедневная прогулка по Берлину Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍

В Вадим Берлин: микс старого и нового Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил

А Алёна По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину читать дальше так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую! Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,

М Мария Фотосессия в сердце Берлина Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌

П Павел «Два Берлина» на велосипеде Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.

Л Лиза Берлин: микс старого и нового Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!