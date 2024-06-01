Берлинский кафедральный собор – экскурсии в Берлине

Найдено 9 экскурсий в категории «Берлинский кафедральный собор» в Берлине на русском языке, цены от €25, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
Дорога на Рейхстаг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 5 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Берлин глазами женщин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Фотосессия в сердце Берлина
    Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌
  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • Л
    Лиза
    17 апреля 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
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    он всегда очень быстро и подробно отвечал. Очень хотелось пойти и на другие экскурсии, которые предлагал Дмитрий но, к сожалению не сложилось со временем. В следующий раз обязательно пойду на другие экскурсии. Спасибо Дмитрию и всего ему хорошего.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинский кафедральный собор»

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  1. Ежедневная прогулка по Берлину
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  3. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  4. «Два Берлина» на велосипеде
  5. Фотосессия в сердце Берлина
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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