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Экскурсия в Бункер Берлина

5
9 отзывов
Александр Р.
Александр Р. – Гид из Берлина
Под землёй в центре города сохранился бункер со времён Второй Мировой войны.

Здесь до сих пор царит атмосфера тех лет.

Все предметы и ремонт остались прежними.

На экскурсии 🧭 мы пройдём путь людей, которые прятались здесь от бомбёжки.

Посмотрим на их жизнь и быт.

Я расскажу какие трудности им приходилось преодолевать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €244 за экскурсию

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Экскурсия в Бункер Берлина
Экскурсия в Бункер Берлина

Что вы увидите

  • Бункер
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ непримечательным зданием скрывается вход в бункер для гражданского населения. Бункер не такой известный, как, скажем, бункер Гитлера, зато внутри сохранилась подлинная обстановка — вы увидите бункер именно таким, каким его видели мирные жители Берлина, скрываясь от падающих снарядов.
Мы спустимся под землю в самом центре города и словно окажемся на несколько десятков лет в прошлом. Вы увидите холодные неосвещенные катакомбы, услышите пугающие звуки и в полной темноте пройдете по давно забытым туннелям. Здесь можно живо представить, как звучит сирена, оповещающая жителей города о бомбежке, и как они, разбуженные глубокой ночью, бегут в укрытие, как массивная дверь отрезает их от внешнего мира…
Это не «мистическая» экскурсия с призраками, но от эмоционального рассказа может стать жутко. Я объясню, для чего и каким образом строили подземные бункеры и почему здесь был построен именно этот; введу вас в краткий курс истории 📖 Германии в XX в. ; расскажу про быт жителей Берлина военного времени и о мирных жителях, которые здесь прятались. Я расскажу, как функционировали предметы защиты, для чего в некоторых бункерах нужны были фосфоресцирующие стены, свечи и многие другие мелкие детали.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание в бункере
  • бесплатная аренда фонариков (до 16 шт. на группу)
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 U - Moritzplatz
Экскурсия в Бункер Берлина
Экскурсия в Бункер Берлина
Экскурсия в Бункер Берлина
Экскурсия в Бункер Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Р.
Александр Р.
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9 отзывов оставили туристы

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