Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Меня увлекают невероятные истории, противоречивые персонажи, последствия их действий и особенности современной немецкой культуры. С радостью поделюсь своими знаниями в формате живого дружеского диалога.
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Описание
Что вас ожидает
Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.
Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.
Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.
Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Рейхстага
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.