Если вас интересуют не только точные даты и архивные факты — то эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с Берлином с точки зрения любознательного местного жителя. Меня увлекают невероятные истории, противоречивые персонажи, последствия их действий и особенности современной немецкой культуры. С радостью поделюсь своими знаниями в формате живого дружеского диалога.

Описание

Что вас ожидает

Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.

Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.

Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.

Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.