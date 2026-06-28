Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.
Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.
Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.
Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Рейхстага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Дмитрий, я живу в Берлине с 2010 года. Профессионально разбираюсь в экономике и политологии. Для меня всегда было удивительным, насколько далека реальность Берлина от представлений тех, кто живёт читать дальшеуменьшить
не только в других странах, но иногда и в нём самом. На экскурсиях я предлагаю гостям альтернативный живой взгляд на город в контексте современной немецкой культуры. А также стараюсь развенчать мифы о Германии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6
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2
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1
–
DMITRII
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
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И
Инна
В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов, деталей, дополнительная презентация исторических фото(значимые личности, карты, документальные фото)-и все это из разных источников. Не остались без ответов на любой вопрос. Очень довольны. Рекомендуем!
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С
Светлана
Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия. Было интересно,содержательно,познавательно. Узнали очень много нового интересного о Берлине! Супер! Спасибо огромное.
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Адьбина
Отличная экскурсия для формирования базового понимания истории возниковения Берлина и ее испытаний во времена национал-социализма и новейших времен.
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А
Алексей
Дмитрий, отличный экскурсовод! Не затянуто, без сухих исторических фактов. Дмитрий ярко и живо провёл экскурсию с точки зрения не академического историка, а обычного местного жителя, интересующегося историей. Дмитрию - большое спасибо. Потенциальным экскурсантам - настоятельно рекомендую!
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Мария
Узнали много новых интересных фактов. Здорово, что рассказ дополнялся видеорядом - историческими фото или фото картин. Материал рассчитан на взрослую аудиторию.
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