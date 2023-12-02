Берлин: от лесных топей до столицы Германии

Индивидуальная экскурсия в Берлине

Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии

Если вас интересуют не только точные даты и архивные факты — то эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с Берлином с точки зрения любознательного местного жителя.

Меня увлекают невероятные истории, противоречивые персонажи, последствия их действий и особенности современной немецкой культуры. С радостью поделюсь своими знаниями в формате живого дружеского диалога.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.

Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.

Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.

Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Рейхстага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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