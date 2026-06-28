Мои заказы

Берлин: от лесных топей до столицы Германии

Познакомьтесь с Берлином глазами местного жителя, открывая для себя удивительные истории и культурные особенности города
Экскурсия по Берлину предлагает уникальный взгляд на город.

Узнайте о значении Рейхстага в истории, символике Бранденбургских ворот и мемориале жертвам Холокоста. Погрузитесь в прошлое и настоящее Потсдамской площади и Чекпойнта Чарли.

Экскурсия раскрывает противоречивые события и персонажи, которые формировали Берлин, делая его одной из самых интересных столиц мира
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по знаковым местам
  • 📚 Исторические факты и интересные истории
  • 🏛️ Осмотр символов Берлина
  • 🕵️‍♂️ Погружение в культуру и политику
  • 🎨 Узнайте о современном Берлине
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Берлин: от лесных топей до столицы Германии

Что можно увидеть

  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Потсдамская площадь
  • Чекпойнт Чарли

Описание экскурсии

Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.

Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.

Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.

Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Рейхстага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Дмитрий, я живу в Берлине с 2010 года. Профессионально разбираюсь в экономике и политологии. Для меня всегда было удивительным, насколько далека реальность Берлина от представлений тех, кто живёт
читать дальшеуменьшить

не только в других странах, но иногда и в нём самом. На экскурсиях я предлагаю гостям альтернативный живой взгляд на город в контексте современной немецкой культуры. А также стараюсь развенчать мифы о Германии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
DMITRII
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Дмитрий это первый человек, с которым нужно начинать и продолжать знакомство с Берлином, один из лучших экскурсоводов в Германии. Спасибо за Ваш труд!
Вам был полезен этот отзыв?
И
В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов, деталей, дополнительная презентация исторических фото(значимые личности, карты, документальные фото)-и все это из разных источников. Не остались без ответов на любой вопрос. Очень довольны. Рекомендуем!
В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия.
Было интересно,содержательно,познавательно.
Узнали очень много нового интересного о Берлине!
Супер!
Спасибо огромное.
Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Адьбина
Отличная экскурсия для формирования базового понимания истории возниковения Берлина и ее испытаний во времена национал-социализма и новейших времен.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дмитрий, отличный экскурсовод!
Не затянуто, без сухих исторических фактов.
Дмитрий ярко и живо провёл экскурсию с точки зрения не академического историка, а обычного местного жителя, интересующегося историей.
Дмитрию - большое спасибо.
Потенциальным экскурсантам - настоятельно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Узнали много новых интересных фактов. Здорово, что рассказ дополнялся видеорядом - историческими фото или фото картин. Материал рассчитан на взрослую аудиторию.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Берлина

Похожие экскурсии на «Берлин: от лесных топей до столицы Германии»

Прочувствовать характер Берлина
Пешая
3.5 часа
270 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €159 за всё до 8 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€29 за человека
История и современные реалии Берлина
Пешая
3.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
Узнайте о трансформациях Берлина: от древности до наших дней. Откройте для себя взгляды горожан и посетите знаковые места столицы
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от €154 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Берлином
Пешая
2 часа
17 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Берлине
от €150 за группу