Экскурсия по Берлину предлагает уникальный взгляд на город. Узнайте о значении Рейхстага в истории, символике Бранденбургских ворот и мемориале жертвам Холокоста. Погрузитесь в прошлое и настоящее Потсдамской площади и Чекпойнта Чарли. Экскурсия раскрывает противоречивые события и персонажи, которые формировали Берлин, делая его одной из самых интересных столиц мира

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Описание экскурсии

Рейхстаг. Во времена Второй мировой войны Рейхстаг был высшей и заключительной военной целью Красной армии. Я расскажу о легендарной битве за него и о том, чем живёт современная власть Германии. Вместе мы обсудим, как болота и лесные топи шаг за шагом превратились в одну из процветающих столиц мира.

Бранденбургские ворота. Это настоящий символ Берлина. Вы узнаете о превращении великолепной Квадриги из олицетворения мира в символ военного превосходства Германской империи.

Мемориал жертвам Холокоста и бункер фюрера. Вы услышите о невероятных стечениях обстоятельств, позволивших диктатуре взлететь на вершину славы. О психологии современной политической элиты Германии в контексте преступлений перед человечеством. И о том, смог ли Гитлер сбежать в Латинскую Америку.

Потсдамская площадь и Чекпойнт Чарли. Я расскажу о разнице между западом и востоком Германии. А также о том, как вторая диктатура удерживалась у власти и возможна ли сегодня вторая ГДР.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.