1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Совсем рядом, если вам интересно, я покажу вам четырехэтажный железобетонный бункер времен Третьего рейха, одно из немногих сохранившихся зданий т»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 96€82 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
«Что теперь на месте бункера, где Гитлер провел свои последние месяцы перед смертью, и примыкавшей к нему Рейхканцелярии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
«бункер Гитлера, где находилось его укрытие»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
«Территории бывшего бункера Гитлера «Фюрербункер»»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
«Мы порассуждаем над неразрешимым вопросом — почему многомилионная толпа пошла за канцлером, и посмотрим на бункер, где фюрер провёл последние дни»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Вы проедете рядом с местом, где находилась главная ставка фюрера — Рейхсканцелярия, постоите над бункером, где окончилась жизнь Гитлера, и посмотрите, что теперь растет над последним его пристанищем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
«Под непримечательным зданием скрывается вход в бункер для гражданского населения»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€94 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
«Я проведу вас по улицам, хранящим память о факельных шествиях нацистских молодчиков, вы сможете своими глазами увидеть место расположения знаменитого бункера Гитлера, где провел свои последние часы руководитель нацистской Германии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- ААндрей11 мая 2024Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
- ККонстантин10 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность Марии, за то что она помогла нам увидеть и прочувствовать Берлин. Могу дать 100% гарантию, что
- ВВалентина10 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Мария - чудесный эксперт по Берлину, и просто позитивный и легкий в общении человек. Много интересных
- ЕЕлена6 мая 2024Чудесная экскурсия, Мария прекрасно знает город и историю Европы в целом- все наши пожелания были учтены, узнали много интересного, получили ответы на вопросы, поняли что еще стоит посмотреть. Очевидно придется остаться в Берлине ещё на пару дней!
- ЖЖан4 мая 2024Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
- TTatjana22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
- ААнастасия15 апреля 2024Отлично прогулялись, Александр прекрасный рассказчик, все очень интересно, спасибо!
- AAzimkhon31 марта 2024Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли пойти. Вместо этого увидел многого Другово) доволен экскурсиями, ставлю 10 из 10
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Бункеры»
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