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если бы мы не встретились с Марией в наш первый день пребывания в этом городе, то от поездки остались бы совершенно другие впечатления, намного хуже и менее качественные. Во первых Мария подстроилась не только под наш график (экскурсию мы начали в 17.30 и закончили после 21.00), но и под нашу компанию (нас было 4 человека, младшей 7 лет, а старшему 70), Маша нашла к каждому свой подход и максимально прислушиваться к нашим желаниям (вплоть до покупки мороженого и поездки на метро по желанию ребенка). Во вторых сам рассказ про город был невероятно увлекательным, при этом плавным и ненавязчивым. Маша интересный и эрудированный рассказчик, с очень грамотно поставленной речью. В третьих Мария с большим вниманием выслушала наши пожелания, подсказала хорошие места для посещения с ребёнком, где будет интересно и нам взрослым. Подсказала где лучше покушать, чтобы было вкусно и качественно, и даже помогла договориться о столике для позднего ужина после окончания нашей экскурсии. Также отдельное спасибо за то что и после нашей встречи Маша консультировала нас по телефону помогая решить возникающие вопросы.