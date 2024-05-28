Экскурсии по бункерам в Берлине

Найдено 9 экскурсий в категории «Бункеры» в Берлине на русском языке, цены от €70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Совсем рядом, если вам интересно, я покажу вам четырехэтажный железобетонный бункер времен Третьего рейха, одно из немногих сохранившихся зданий т»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 9682 за всё до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
221 отзыв
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
«Что теперь на месте бункера, где Гитлер провел свои последние месяцы перед смертью, и примыкавшей к нему Рейхканцелярии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
«бункер Гитлера, где находилось его укрытие»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
«Территории бывшего бункера Гитлера «Фюрербункер»»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
«Мы порассуждаем над неразрешимым вопросом — почему многомилионная толпа пошла за канцлером, и посмотрим на бункер, где фюрер провёл последние дни»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
110 за всё до 4 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Вы проедете рядом с местом, где находилась главная ставка фюрера — Рейхсканцелярия, постоите над бункером, где окончилась жизнь Гитлера, и посмотрите, что теперь растет над последним его пристанищем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Берлинские катакомбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
«Под непримечательным зданием скрывается вход в бункер для гражданского населения»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
94 за всё до 2 чел.
Берлин при Гитлере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
«Я проведу вас по улицам, хранящим память о факельных шествиях нацистских молодчиков, вы сможете своими глазами увидеть место расположения знаменитого бункера Гитлера, где провел свои последние часы руководитель нацистской Германии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
  • К
    Константин
    10 мая 2024
    Прочувствовать характер Берлина
    Хотим выразить огромную благодарность Марии, за то что она помогла нам увидеть и прочувствовать Берлин. Могу дать 100% гарантию, что
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    если бы мы не встретились с Марией в наш первый день пребывания в этом городе, то от поездки остались бы совершенно другие впечатления, намного хуже и менее качественные. Во первых Мария подстроилась не только под наш график (экскурсию мы начали в 17.30 и закончили после 21.00), но и под нашу компанию (нас было 4 человека, младшей 7 лет, а старшему 70), Маша нашла к каждому свой подход и максимально прислушиваться к нашим желаниям (вплоть до покупки мороженого и поездки на метро по желанию ребенка). Во вторых сам рассказ про город был невероятно увлекательным, при этом плавным и ненавязчивым. Маша интересный и эрудированный рассказчик, с очень грамотно поставленной речью. В третьих Мария с большим вниманием выслушала наши пожелания, подсказала хорошие места для посещения с ребёнком, где будет интересно и нам взрослым. Подсказала где лучше покушать, чтобы было вкусно и качественно, и даже помогла договориться о столике для позднего ужина после окончания нашей экскурсии. Также отдельное спасибо за то что и после нашей встречи Маша консультировала нас по телефону помогая решить возникающие вопросы.

  • В
    Валентина
    10 мая 2024
    Прочувствовать характер Берлина
    Спасибо большое за экскурсию! Мария - чудесный эксперт по Берлину, и просто позитивный и легкий в общении человек. Много интересных
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    фактов, приятная прогулка по отличному маршруту, непринужденная беседа и хорошая погода… - что еще нужно для первого знакомства с городом? Наши благодарности и рекомендации!

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Прочувствовать характер Берлина
    Чудесная экскурсия, Мария прекрасно знает город и историю Европы в целом- все наши пожелания были учтены, узнали много интересного, получили ответы на вопросы, поняли что еще стоит посмотреть. Очевидно придется остаться в Берлине ещё на пару дней!
    Чудесная экскурсия, Мария прекрасно знает город и историю Европы в целом- все наши пожелания были учтеныЧудесная экскурсия, Мария прекрасно знает город и историю Европы в целом- все наши пожелания были учтеныЧудесная экскурсия, Мария прекрасно знает город и историю Европы в целом- все наши пожелания были учтены
  • Ж
    Жан
    4 мая 2024
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание
  • А
    Анастасия
    15 апреля 2024
    История и современные реалии Берлина
    Отлично прогулялись, Александр прекрасный рассказчик, все очень интересно, спасибо!
  • A
    Azimkhon
    31 марта 2024
    История и современные реалии Берлина
    Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли пойти. Вместо этого увидел многого Другово) доволен экскурсиями, ставлю 10 из 10
    Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Бункеры»

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  1. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
  2. Прочувствовать характер Берлина
  3. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
  4. История и современные реалии Берлина
  5. Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
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