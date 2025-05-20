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Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Местам 3го Рейха: казематы Гестапо,Люфтваффе, бункер Гитлера и др
Начало: Александрплац у фонтана Нептун что отТелебашни100м
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Бункер Берлина
Начало: У - Морицплатц
Расписание: В любое время
€244 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Замечательная прогулка от увлеченного человека.
Рекомендую)
Рекомендую)
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Это была ода Берлину. Очень хорошая экскурсия, рекомендую
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E
Мы живём в другой части Германии и почти не пользуемся обществ. транспортом. Экскурсия была сначала на поезде, потом на автобусе
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Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
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Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
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Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
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Город классный, а когда вам про него рассказывает грамотный гид, в двойне супер. Татьяне спасибо большое.
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Прекрасная прогулка по Потсдаму. Вернемся еще! Понравилось все! Рекомендуем!
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А
Сегодня были с Татьяной на экскурсии в Потсдаме. Она очень интересный рассказчик. И обладает очень глубокими знаниями! Мы просто в восторге от того,как интересно была организована экскурсия!
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А
Очень понравилась Татьяна, как экскурсовод!!! Очень понравился Потсдам, как место отдыха души!!! Ещё хорошая, солнечная погода усилила впечатление!!! Большое спасибо Татьяне за интересную, информативную прогулку.
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Всего 18 отзывов в Берлине в категории "Военные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Военные»
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Сейчас в Берлине в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 244. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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