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Военные экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Берлине на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Пешая
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от €230 за всё до 10 чел.
По Местам 3го Рейха: казематы Гестапо,Люфтваффе, бункер Гитлера и др
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Местам 3го Рейха: казематы Гестапо,Люфтваффе, бункер Гитлера и др
Начало: Александрплац у фонтана Нептун что отТелебашни100м
€180 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Бункер Берлина
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Бункер Берлина
Начало: У - Морицплатц
Расписание: В любое время
€244 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Замечательная прогулка от увлеченного человека.
Рекомендую)
Замечательная прогулка от увлеченного человека.
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Андрей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Это была ода Берлину. Очень хорошая экскурсия, рекомендую
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E
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Мы живём в другой части Германии и почти не пользуемся обществ. транспортом. Экскурсия была сначала на поезде, потом на автобусе
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и трамвае. Мы уже не молоды и были скорее скептически настроены.
Но то, как Татьяна спланировала и провела экскурсию можно описать только в превосходной степени. Это была интересная и неутомительная прогулка с очень приятным и информированным собеседником.
Мы гуляли по паркам, ехали, заходили во дворцы, неспешно беседуя и снова ехали, почти без ожиданий и с очень малым количеством людей вокруг.
О такой экскурсии можно только мечтать.
Большое спасибо, Татьяна!

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Ольга
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
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Julia
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
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Emma
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
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Михаил
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Город классный, а когда вам про него рассказывает грамотный гид, в двойне супер. Татьяне спасибо большое.
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Сергей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Прекрасная прогулка по Потсдаму. Вернемся еще! Понравилось все! Рекомендуем!
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А
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Сегодня были с Татьяной на экскурсии в Потсдаме. Она очень интересный рассказчик. И обладает очень глубокими знаниями! Мы просто в восторге от того,как интересно была организована экскурсия!
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А
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Очень понравилась Татьяна, как экскурсовод!!! Очень понравился Потсдам, как место отдыха души!!! Ещё хорошая, солнечная погода усилила впечатление!!! Большое спасибо Татьяне за интересную, информативную прогулку.
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Всего 18 отзывов в Берлине в категории "Военные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Потсдам: энциклопедия прусских королей;
  2. По Местам 3го Рейха: казематы Гестапо,Люфтваффе, бункер Гитлера и др;
  3. Экскурсия в Бункер Берлина.
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бранденбургские ворота;
  2. Музейный остров;
  3. Рейхстаг;
  4. Мемориал жертвам Холокоста;
  5. Берлинский кафедральный собор;
  6. Берлинская стена;
  7. Чекпойнт Чарли;
  8. Улица Унтер-ден-Линден;
  9. Топография террора;
  10. Красная ратуша.
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2026
Сейчас в Берлине в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 244. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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