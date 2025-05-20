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и трамвае. Мы уже не молоды и были скорее скептически настроены.

Но то, как Татьяна спланировала и провела экскурсию можно описать только в превосходной степени. Это была интересная и неутомительная прогулка с очень приятным и информированным собеседником.

Мы гуляли по паркам, ехали, заходили во дворцы, неспешно беседуя и снова ехали, почти без ожиданий и с очень малым количеством людей вокруг.

О такой экскурсии можно только мечтать.

Большое спасибо, Татьяна!