читать дальше

младшего, брейгеля старшего, Босха, Тициана и новых мастеров в золотом треугольнике alt galerie (импрессионисты и другие видные художники 19 века). Очень незаметно прошло время, очень познавательная были экскурсии, много неизвестных фактов узнал для себя, Рекомендую обязательно к посещению и гида как эксперта Андрея, еще раз вернусь в музеи Берлина!!! Сергей