Девиз этой пешей прогулки – mix it up! Мы побываем в районе Берлина под названием Митте, увидим исторический город 🏙️ в сочетании с новыми модными кварталами. На пути нам встретятся знаковые достопримечательности 🏛️ и музеи 🖼, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды.

Мы пройдем по маленьким улочкам и заглянем во внутренние дворы с милыми кафе и арт-магазинами. Мы остановимся на кофе или коктейль в одном из модных мест.