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Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.

City H.
City H. – Гид из Берлина
Вы побываете в районе Митте, увидите исторический город 🏙️ и его модные кварталы, осмотрите знаковые достопримечательности 🏛️.

А также пройдете по маленьким улочкам и сможете выпить 🍹 кофе или коктейль в одном из модных кафе или баров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.

Что вы увидите

  • Романтика Берлина на площади Жандарменмаркт
  • Прогулка вдоль набережной реки Шпрее
  • Виды на Музейный остров и Кафедральный Собор
  • Улица галерей и арт-магазины, cкрытые дворы и любимые кафе местных жителей
  • Новая Синагога и еврейские улочки
  • Квартал для шопинга, Хакские дворы, Хакешер Маркт и площадь Alexanderplatz
Девиз этой пешей прогулки – mix it up! Мы побываем в районе Берлина под названием Митте, увидим исторический город 🏙️ в сочетании с новыми модными кварталами. На пути нам встретятся знаковые достопримечательности 🏛️ и музеи 🖼, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды.
Мы пройдем по маленьким улочкам и заглянем во внутренние дворы с милыми кафе и арт-магазинами. Мы остановимся на кофе или коктейль в одном из модных мест.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Gendarmenmarkt
Место завершения
🏁 Hackesche Hofe Rosenthaler Strasse, 40
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
City H.
City H.
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