Улица галерей и арт-магазины, cкрытые дворы и любимые кафе местных жителей
Новая Синагога и еврейские улочки
Квартал для шопинга, Хакские дворы, Хакешер Маркт и площадь Alexanderplatz
Девиз этой пешей прогулки – mix it up! Мы побываем в районе Берлина под названием Митте, увидим исторический город 🏙️ в сочетании с новыми модными кварталами. На пути нам встретятся знаковые достопримечательности 🏛️ и музеи 🖼, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды.
Мы пройдем по маленьким улочкам и заглянем во внутренние дворы с милыми кафе и арт-магазинами. Мы остановимся на кофе или коктейль в одном из модных мест.
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 Gendarmenmarkt
Место завершения
🏁 Hackesche Hofe Rosenthaler Strasse, 40
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.