Мария очень контактный и внимательный человек. Прислушивается к потребностям клиентов. У меня болела коленка. Мария учла наш темп, никуда не гнала, как на экскурсии у другого гида. А еще Мария прекрасная рассказчица и очень интересный человек. Между прочим, бывшая журналистка. Она делает свой подкаст про Берлин. Обязательно послушаем!