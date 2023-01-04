Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время нашей экскурсии мы с вами увидим основные достопримечательности Берлина и услышим рассказ о них. Телебашня и Николайфиртель, Музейный остров и Берлинский кафедральный собор, Университет имени Гумбольдта и памятник сожженным книгам, Жандарменмаркт и шоколадный бутик "Рауш", Чекпоинт Чарли и выставка "Топография террора" на месте здания ГЕСТАПО, рейхсминистерство авиации и бункер Гитлера, Мемориал жертвам Холокоста и Брандербургские ворота, памятник воину-освободителю и Рейхстаг.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость включено: услуги гида продолжительностью 4 часа
Что не входит
Экскурсия не предусматривает передвижение на общественном транспорте, однако по желанию туриста можно приобрести билеты на транспорт, если они будут необходимы (стоимость определяется самим туристом в зависимости от типа выбранного билета).
Дополнительное время (свыше 4 часов) оплачивается отдельно из расчета 30 евро в час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Alea 101, Rathausstraße 6, 10178 Berlin (у кафе)
Завершение: Reichstag, Platz der Republik, Берлин
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Дорогие гости! Рада буду познакомиться с вами и показать вам Берлин. Я верю, что вам понравится этот вечно бурлящий, живой, и чарующий город со свободолюбивым характером.
Пожалуйста, одевайтесь на прогулку по погоде, чтобы наша прогулка проходила в комфортном режиме. Помните, что лучше снять лишнюю одежду, чем мерзнуть, одевшись недостаточно тепло.
Обязательно наденьте удобную обувь. Кроссовки - идеальная обувь для прогулки по Берлину
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
4 янв 2023
Маша! С Новым годом! Ещё раз спасибо за замечательную экскурсию по Берлину
И
Ирина
30 дек 2022
Спасибо, Машенька! Обнимаю! Вы замечательный экскурсовод и человек! Будьте счастливы!
И
Илона
27 дек 2022
Мария, здравствуйте хочу сказать, что Вы изменили моё восприятие Берлина, теперь вспоминая Берлин, на душе тепло, хочется больше узнать, снова вернуться. Вы заложили прекрасное первое впечатление о городе. Едем в поезде, только что вспоминали с теплотой вчерашний день Вы делаете прекрасное дело!
А
Алексей
16 ноя 2022
Объехал пол-Европы, могу сказать, что Мария – лучший гид, которого я встречал. Никакой напыщенности и самолюбования, очень приятная в общении девушка.
И
Игал
23 окт 2022
Мария очень контактный и внимательный человек. Прислушивается к потребностям клиентов. У меня болела коленка. Мария учла наш темп, никуда не гнала, как на экскурсии у другого гида. А еще Мария прекрасная рассказчица и очень интересный человек. Между прочим, бывшая журналистка. Она делает свой подкаст про Берлин. Обязательно послушаем!
В
Вадим
28 сен 2022
Экскурсия с Марией очень понравилась! Нам ее посоветовал друг, который как-то до пандемии был у нее на экскурсии, остался в полном восторге! Но он потерял ее контакт. Случайно нашли Марию здесь, чему очень рады. Всем рекомендуем!
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