Пешеходная экскурсия ⛳ по Берлину
Продолжительность обзорной экскурсии 🧭 по Берлину 3 и более часов.
Стоимость экскурсии в Берлине на русском языке для группы от 1 до 10 человек -37 € в час.
Во время нашей экскурсии Вы увидете такие достопримечательности 🏛️ Берлина как:
Красную ратушу
Телевизионную башню
Церковь святой Марии
Квартал св. Николая и самую старую церковь ⛪ Берлина
Знаменитую улицу Унтер ден Линден(Липовая аллея)
Музейный остров
Берлинский кафедральный собор
Люстгартен
Пергамский музей
Старый музей
Дворцовый мост
Немецкий исторический музей
Гумбольт Университет
Площадь Бебеля
Государственную оперу
Собор св. Ядвиги
Площадь жандармов
Российское посольство
Отель Адлон Кемпински
Американское посольство
Парижскую площадь
Бранденбургские ворота
Площадь 18 марта
Улицу 17 июня
Памятник Советскому солдату
Памятник жертвам Холокоста
Дом Пауля Лобе
Место, где проходила Берлинская стена
Рейхстаг
Канцлерамт
и другие достопримечательности Берлина!
Приезжайте и насладитесь красотой Берлина!