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Пешеходная экскурсия по Берлину

5
3 отзыва
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Предлагаем вам отправиться на знакомство с Берлином и самыми известными его достопримечательностями 🏛️.

Всего за несколько часов мы с вами увидим Красную ратушу и Телебашню, Кафедральный собор и Музейный остров 🏝️, Рейхстаг и Бранденбургские ворота.

Мы прогуляемся по Унтер-ден-Линден и по «кварталу Николая», посмотрим, где город 🏙️ разделяла Берлинская стена, и побываем в памятных местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

    Заказать трансфер
Пешеходная экскурсия по Берлину
Пешеходная экскурсия по Берлину

Что вы увидите

  • Красная ратуша
  • Телевизионная башня
  • Церковь святой Марии
  • Квартал св. Николая с самой старой церковью Берлина
  • Унтер-ден-Линден (Липовая аллея)
  • Музейный остров
  • Берлинский кафедральный собор
  • Люстгартен
  • Пергамский музей
  • Старый музей
  • Дворцовый мост
  • Немецкий исторический музей
  • Гумбольдт Университет
  • Площадь Бебеля
  • Государственная опера
  • Собор св. Ядвиги
  • Площадь жандармов
  • Российское посольство
  • Американское посольство
  • Парижская площадь
  • Бранденбургские ворота
  • Площадь 18 марта
  • Улица 17 июня
  • Памятник Советскому солдату
  • Памятник жертвам Холокоста
  • Дом Пауля Лобе
  • Место, где проходила Берлинская стена
  • Рейхстаг
  • Канцлерамт
Пешеходная экскурсия ⛳ по Берлину
Продолжительность обзорной экскурсии 🧭 по Берлину 3 и более часов.
Стоимость экскурсии в Берлине на русском языке для группы от 1 до 10 человек -37 € в час.

Во время нашей экскурсии Вы увидете такие достопримечательности 🏛️ Берлина как:

    Красную ратушу
    Телевизионную башню
    Церковь святой Марии
    Квартал св. Николая и самую старую церковь ⛪ Берлина
    Знаменитую улицу Унтер ден Линден(Липовая аллея)
    Музейный остров
    Берлинский кафедральный собор
    Люстгартен
    Пергамский музей
    Старый музей
    Дворцовый мост
    Немецкий исторический музей
    Гумбольт Университет
    Площадь Бебеля
    Государственную оперу
    Собор св. Ядвиги
    Площадь жандармов
    Российское посольство
    Отель Адлон Кемпински
    Американское посольство
    Парижскую площадь
    Бранденбургские ворота
    Площадь 18 марта
    Улицу 17 июня
    Памятник Советскому солдату
    Памятник жертвам Холокоста
    Дом Пауля Лобе
    Место, где проходила Берлинская стена
    Рейхстаг
    Канцлерамт
    и другие достопримечательности Берлина!
    Приезжайте и насладитесь красотой Берлина!
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Еда и напитки
    Начало
    🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
    Место завершения
    🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
    Пешеходная экскурсия по Берлину
    Пешеходная экскурсия по Берлину
    Пешеходная экскурсия по Берлину
    Пешеходная экскурсия по Берлину

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Андрей М.
    Андрей М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    3 отзыва оставили туристы

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