Андрей М. – Гид из Берлина

Предлагаем вам отправиться на знакомство с Берлином и самыми известными его достопримечательностями 🏛️.



Всего за несколько часов мы с вами увидим Красную ратушу и Телебашню, Кафедральный собор и Музейный остров 🏝️, Рейхстаг и Бранденбургские ворота.



Мы прогуляемся по Унтер-ден-Линден и по «кварталу Николая», посмотрим, где город 🏙️ разделяла Берлинская стена, и побываем в памятных местах.