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Дорога на Рейхстаг

4.8
10 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Индивидуальная прогулка 👣 по всем основным достопримечательностям Берлина.

Всего за пару часов вы увидите главные символы столицы ⭐️ Германии, в том числе Бранденбургские ворота и Рейхстаг.

Во время пешей прогулки по улицам Берлина вы узнаете о богатом историческом прошлом города.

Заглянете на Жандарменмаркт – одну из самых красивых 🤩 площадей.

Посетите Александерплац – центральную площадь Берлина.

Вы увидите музейный остров 🏝️ с Кафедральным собором и даже главный парк 🌳 Тиргартен.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €110 за экскурсию

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Дорога на Рейхстаг
Дорога на Рейхстаг

Что вы увидите

  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Жандармен Маркт
  • Александерплатц
  • остров музеев
  • Кафедральный собор
  • парк Тиргартен
Путешествие по берлинским достопримечательностям.
Для тех, кто впервые посетил столицу Германии, пешеходная экскурсия ⛳ по Берлину предоставит отличную возможность уловить сердцебиение города, пульсирующее в собственном ритме. За время пешей прогулки по городским улицам я познакомлю вас с главными берлинскими достопримечательностями 🏛️, имеющими богатое историческое прошлое.
Известные во всем мире достопримечательности Берлина.
Бранденбургские ворота, одно из самых значимых в истории 📖 города сооружений, впечатляют своим величественным видом туристов, решивших посетить Парижскую площадь.
Знаменитый Рейхстаг по праву считается главным зданием Германии. Это строение, в котором располагается парламент страны, имеет свою уникальную историю, начавшуюся более полутора века назад.
Обзорная экскурсия по Берлину пройдет по красивейшим местам города. Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров 🏝️ музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк 🌳 Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями.
Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину откроет вам истинное лицо города, которое со временем приобретает все более колоритные черты. Заказав индивидуального гида, вы сможете в процессе прогулки задать ему все интересующие вас вопросы по истории и современной инфраструктуре города. Такой формат экскурсии 🧭 позволит вам глубоко погрузиться в неповторимую атмосферу Берлина.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Рейхстаг
Дорога на Рейхстаг
Дорога на Рейхстаг
Дорога на Рейхстаг
Дорога на Рейхстаг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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10 отзывов оставили туристы

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