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Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия

4.8
45 отзывов
Julia O.
Julia O. – Гид из Берлина
Обзорная экскурсия ⛳ по Берлину, которая охватывает все знаковые достопримечательности 🏛️ города: Бранденбургские ворота, Александерплац, квартал Святого Николая, Музейный остров 🏝️ и даже новые районы Берлина.

Индивидуальный гид поможет Вам разобраться в запутанной истории 📖 Берлина и ответит на любые Ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €130 за экскурсию

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Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Ключевые достопримечательности города, а также:
  • Красная Ратуша
  • фонтан Нептун
  • Церковь Св. Марии и Св. Николая
  • Николайфиртель
  • Дворец Эфраима
  • Дом Кноблаух, Коменданта
  • Дворцовый мост
  • Немецкий ист. музей
  • Университет Гумбольдта
  • Чекпоинт Чарли
Эта обзорная экскурсия ⛳ идеально подходит для первого яркого знакомства с Берлином! Она изобилует увлекательной информацией о Берлине и берлинцах, прошлом и современности Германии - экскурсия обо всем, что так интересует русскоязычного туриста!
Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ и знаковые места города, такие как: восточноберлинская площадь Александрплатц в соц. стиле, историческую колыбель Берлина- самобытный картал Святого Николая, который берлинцы окрестили "Диснейлендом Хонеккера", самое высокое сооружение Германии - телебашню, имеющую множество забавных прозвищ. Мы прогуляемся с Вами по парку Люстгартен и Острову музеев, мимо помпезного Берлинского собора, погрузившись в истории 📖 прусских Фридрихов и Вильгельмов. Вы увидите дом действующего канцлера Меркель и узнаете больше интересного о ее жизни "простой немки".
Далее мы проследуем с Вами по знаменитому бульвару Унтер ден Линден, увидим самую красивую площадь Жандарменмаркт и площадь с трагической историей- Бебельплатц, побываем в Шоколадном доме и увидим Рейхстаг из шоколада. Конечно, мы не пройдем мимо символа холодной войны и послевоенной Германии - Берлинской стены, поговорим о причинах ее возникновения, самых захватывающих побегах и о современном отношении к ней. Далее Вы совершите путешествие в прошлое и попадете в бывший правительственный квартал Третьего Рейха - Вильгельмштрассе и центр Топографию террора. Далее пройдемся с Вами под "японской Фудзиямой" в "берлинском Нью-Йорке", увидим место, где был бункер Гитлера, мемориал жертвам Холокоста, белоснежные Бранденбургские ворота и дойдем до символа Берлина и Германии - величественного Рейхстага и современного правительственного квартала.
Экскурсия возможна как пешком, так и на авто эконом или премиум-класса.
Что входит
  • услуги гида
  • полезные рекомендации и советы
  • помощь в приобретении билета на транспорт или бронирования ресторана
Что не входит
  • входные билеты в экскурсионные объекты по программе
Начало
🚩 Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Место завершения
🏁 Рейхстаг/Ваш отель/Аэропорт/другое место
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Julia O.
Julia O.
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45 отзывов оставили туристы

Julia O. проводит ещё 3 экскурсии

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