Эта обзорная экскурсия ⛳ идеально подходит для первого яркого знакомства с Берлином! Она изобилует увлекательной информацией о Берлине и берлинцах, прошлом и современности Германии - экскурсия обо всем, что так интересует русскоязычного туриста!

Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ и знаковые места города, такие как: восточноберлинская площадь Александрплатц в соц. стиле, историческую колыбель Берлина- самобытный картал Святого Николая, который берлинцы окрестили "Диснейлендом Хонеккера", самое высокое сооружение Германии - телебашню, имеющую множество забавных прозвищ. Мы прогуляемся с Вами по парку Люстгартен и Острову музеев, мимо помпезного Берлинского собора, погрузившись в истории 📖 прусских Фридрихов и Вильгельмов. Вы увидите дом действующего канцлера Меркель и узнаете больше интересного о ее жизни "простой немки".

Далее мы проследуем с Вами по знаменитому бульвару Унтер ден Линден, увидим самую красивую площадь Жандарменмаркт и площадь с трагической историей- Бебельплатц, побываем в Шоколадном доме и увидим Рейхстаг из шоколада. Конечно, мы не пройдем мимо символа холодной войны и послевоенной Германии - Берлинской стены, поговорим о причинах ее возникновения, самых захватывающих побегах и о современном отношении к ней. Далее Вы совершите путешествие в прошлое и попадете в бывший правительственный квартал Третьего Рейха - Вильгельмштрассе и центр Топографию террора. Далее пройдемся с Вами под "японской Фудзиямой" в "берлинском Нью-Йорке", увидим место, где был бункер Гитлера, мемориал жертвам Холокоста, белоснежные Бранденбургские ворота и дойдем до символа Берлина и Германии - величественного Рейхстага и современного правительственного квартала.

Экскурсия возможна как пешком, так и на авто эконом или премиум-класса.