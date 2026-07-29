В современном Берлине, гуляя среди многочисленных достопримечательностей, можно наткнуться и на места, тесно связанные с деятельностью правящей партии Германии периода начала Второй мировой войны, пытавшейся изменить облик столицы, да и всего мира. Мечты, погибшие вместе с фюрером, к счастью, так и остались мечтами, но мы с вами сможем кое-что рассмотреть, что уцелело в этой страшной мясорубке, устроенной главным диктатором всех времен и народов. Германия — столица мира По проекту главного архитектора Гитлера Альберта Шпеера весь исторический центр Берлина должен был полностью расчищен для строительства новой огромной столицы для Гитлера. «Берлин можно будет сравнить только с городами Древнего Египта, Вавилона и Рима, — любил повторять бесноватый фюрер.

Что в сравнении с ним Лондон или Париж?» Официальное название нацистского проекта перестройки Берлина – Welthauptstadt Germania («Германия — столица мира») — отражало стремление Гитлера сделать город центром тяжести Третьего рейха. Программа Я расскажу вам, как должен был выглядеть Берлин по нацистскому проекту перестройки и чем пожертвовал Гитлер ради нового облика города. Вы увидите: квартал, где зародилась нацистская партия в Берлине и проходили первые стычки с коммунистами; место, где нацисты сжигали книги в 1933-м; казематы Гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе; министерство «Люфтваффе» Германа Геринга; бункеры Гитлера и Геббельса (вернее, что от них осталось); мемориал жертвам Холокоста и музей Холокоста у Бранденбургских ворот; cад у Рейхсканцелярии, где были обнаружены трупы Гитлера и Евы Браун; правительственный квартал времен гитлеровской Германии; информационно-выставочный центр «Топография террора»; музеи Анны Франк и берлинского «Шиндлера» Отто Вайдта; памятник одинокому еврею и сгоревшей первой Синагоге Берлина; Мемориал «Тихому Бунту», улицу, с которой начались еврейские погромы по всей Германии, известные как «Хрустальная Ночь»; и многое другое. От меня вы узнаете, что такое «камень преткновения» и почему теперь о него больше не спотыкаются, почему «Тихий Бунт» громко оставил свой след в истории немецкого нацизма, а о нем ничего не писали в советских учебниках по истории. Вы узнаете, где в Восточном Берлине уже после войны снимали Рейхстаг 45-го все советские кинематографисты для известных художественных кинолент, где выступил хор Александрова в свой первый приезд в Берлин сразу после Победы, а также кто должен был стать преемником Гитлера, как неожиданно сложилась судьба этого человека и многое другое. Организационные детали Возможны также любые бесплатные консультации по тарифам и времени работы магазинов, общественного транспорта, служб, услугам интернет и мобильной связи, например, звонки в Россию всего за 0.01евро\мин — реально! Все фото авторские (c) 2018.