153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Во время нашей легкой и познавательной экскурсии, которая начнется у станции «Александерплатц», вы узнаете:

Где расположена самая старая площадь немецкой столицы, сохранившаяся до наших дней?

Почему в Берлине есть старый город, но его нет?

В чем заключается месть Берлину Папы Римского?

Какой памятник в Берлине — единственный во всем городе! — имеет собственный почтовый адрес?

Почему бронзовые Карл Маркс и Фридрих Энгельс устремляли свои взоры на Запад, а теперь развернулись лицами на Восток?

Какое берлинская здание превратилось в самое высокое здание в мире — дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа»?

Что часто называют называют «немецким Собором Святого Петра»?

Во сколько обходится городу объект, который называют «нелегким наследством» Берлина, и почему на него «скидываются» простые берлинцы?

Где Адольф Гитлер хотел построить взлетно-посадочную полосу для военных самолетов, но его планам не суждено было сбыться?

Почему Берлин раньше называли «Афины на Шпрее»?

Какие тайны хранят надписи на стенах Рейхстага?

Где в Берлине находится своя Масличная гора?

Что теперь на месте бункера, где Гитлер провел свои последние месяцы перед смертью, и примыкавшей к нему Рейхканцелярии?

Где находится место, в котором мужчины в Берлине целуются 365 дней в году?

Правда ли, что на месте печально знаменитой тайной полиции — Гестапо — земля настолько пропитана горем и слезами, что с тем пор там «птицы не поют, деревья не растут»?

А еще мы с вами зайдем в знаменитый Берлинский музей шоколада, где можно приобрести сладкие сувениры на память себе и близким, увидим музей самого знаменитого гдр-овского автомобильчика — Трабанта (или Траби, как его лаского называют сами немцы) и увидим место, где в октябре 1961 года едва не началась Третья мировая война.

Готовы? Тогда вперед! Настраивайтесь на позитив, даже если погода не очень (что в Берлине не редкость), одевайтесь правильно и хорошо подкрепитесь — ходить придется долго и в хорошем темпе. До встречи!