153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Прочувствовать характер Берлина

Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Берлин — это удивительное место, где запад и восток Европы сливаются в единое целое, образуя гармоничную мозаику национальностей, менталитетов и культур.

На экскурсии я не только покажу вам «фасад» немецкой столицы, но и дам возможность прочувствовать ее характер.

Ведь Берлин, как настоящий бунтарь и свободолюб, крайне разнообразен в своих проявлениях.

Сегодня он — веселый и бесшабашный, завтра — хмурый и задумчивый.

Здесь он — милый и приветливый, а там — язвительный и полный сарказма.

Утром он — сосредоточен, причесан, умыт и вкусно пахнет выпечкой и кофе, а вечером — растрепанный и хмельной, обнимает всех подряд просто потому, что жизнь, черт возьми, хороша!
129 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Рядом с телебашней
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии153 отзыва
4.96
Прочувствовать характер Берлина
Прочувствовать характер Берлина

Программа

Во время нашей легкой и познавательной экскурсии, которая начнется у станции «Александерплатц», вы узнаете:

  • Где расположена самая старая площадь немецкой столицы, сохранившаяся до наших дней?
  • Почему в Берлине есть старый город, но его нет?
  • В чем заключается месть Берлину Папы Римского?
  • Какой памятник в Берлине — единственный во всем городе! — имеет собственный почтовый адрес?
  • Почему бронзовые Карл Маркс и Фридрих Энгельс устремляли свои взоры на Запад, а теперь развернулись лицами на Восток?
  • Какое берлинская здание превратилось в самое высокое здание в мире — дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа»?
  • Что часто называют называют «немецким Собором Святого Петра»?
  • Во сколько обходится городу объект, который называют «нелегким наследством» Берлина, и почему на него «скидываются» простые берлинцы?
  • Где Адольф Гитлер хотел построить взлетно-посадочную полосу для военных самолетов, но его планам не суждено было сбыться?
  • Почему Берлин раньше называли «Афины на Шпрее»?
  • Какие тайны хранят надписи на стенах Рейхстага?
  • Где в Берлине находится своя Масличная гора?
  • Что теперь на месте бункера, где Гитлер провел свои последние месяцы перед смертью, и примыкавшей к нему Рейхканцелярии?
  • Где находится место, в котором мужчины в Берлине целуются 365 дней в году?
  • Правда ли, что на месте печально знаменитой тайной полиции — Гестапо — земля настолько пропитана горем и слезами, что с тем пор там «птицы не поют, деревья не растут»?

А еще мы с вами зайдем в знаменитый Берлинский музей шоколада, где можно приобрести сладкие сувениры на память себе и близким, увидим музей самого знаменитого гдр-овского автомобильчика — Трабанта (или Траби, как его лаского называют сами немцы) и увидим место, где в октябре 1961 года едва не началась Третья мировая война.

Готовы? Тогда вперед! Настраивайтесь на позитив, даже если погода не очень (что в Берлине не редкость), одевайтесь правильно и хорошо подкрепитесь — ходить придется долго и в хорошем темпе. До встречи!

Прочувствовать характер Берлина
Прочувствовать характер Берлина
Прочувствовать характер Берлина
Прочувствовать характер Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Рядом с телебашней.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. P.S.: экскурсии — это мое хобби. А по основной профессии я журналист. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Сейчас я выпускающий редатор в нашем немецком еженедельнике. А еще делаю туристический портал для всех, кто хочет открыть для себя Берлин!
Напишите мне

153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Маша очень доброжелательная,грамотная,приятная! Сложилось впечатление,что мы знакомы давно! Было очень приятно и познавательно провести время вместе. Всем друзьям будем советовать только Машу в Берлине! До встречи 👋
4 марта 2020
Этот день в Берлине выдался пасмурным, да ещё ближе к обеду пошёл мелкий дождь. Но погодные условия не испортили нам впечатления от такого хорошего экскурсовода и замечательного собеседника, как Мария. Берлин, конечно же по-своему интересен, именно это и донесла до нас экскурсовод. Несмотря на ненастье время пролетело быстро. Большое спасибо.
25 февраля 2020
Мария-идеальный экскурсовод! Мой главный критерий-подростки все 4 часа, на самом деле вышло больше, не могли оторваться и на одном дыхании все прошли и прослушали. Очень информативно, интересно, при этом не нудно и не тяжело! Отличный симбиоз города, настроения, приятных рассказов и всяких интересностей! Рекомендуем Марию сильно Пресильно! Очень здорово и охватило ВСЕ, что интересовало в Берлине
10 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась - лёгкая, интересная и увлекательная! Как и сама гид - Мария! :)
8 февраля 2020
Мария, извините меня! Я совсем забыла поблагодарить Вас за экскурсию! Всё было великолепно! (за исключение жары в 32 градуса))) Я очень надеюсь что мы с вами увидимся ещё раз и Вы мне покажете не совсем туристический Берлин. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям Ваши экскурсии!
7 февраля 2020
Большое спасибо нашему гиду Марии за экскурсию по Берлину! Несмотря на сложные погодные условия (мы были на экскурсии в январе), 4 часа пролетели незаметно, а у нас с мужем осталось ощущение наполненности от состоявшегося знакомства с городом.
Помимо этого, Мария дала подробные рекомендации по местам, которые мы можем посетить впоследствии самостоятельно и готова была щедро делиться информацией о городе в любой момент. Смело рекомендуем Марию как проводника в мир Берлина! ))
4 февраля 2020
Спасибо большое, Марии. Прогулка получилась информативной, интересной и душевной. Читала отзывы перед экскурсией и думала, что-то не так. Почему всем всё нравится? Сегодня был найден ответ. Благодаря Марии было ощущение, что мы давно знакомы и просто вместе гуляем. Понравился маршрут, темы и сама Маша.
2 февраля 2020
Наша компания благодарит Марию за знакомство с Берлином! Это была интересная и познавательная экскурсия! Мария эрудированный и остроумный гид, внимательная, терпеливая, хорошо информирована об истории и архитектуре! Рекомендуем!
19 января 2020
Заказывала экскурсию маме (59 лет) и бабушке (81 год), они остались в полном восторге! Сказали, что даже сами не понимают как смогли проходить 4 часа, было очень интересно! Огромное спасибо Марии!:)
16 января 2020
Мария, спасибо за экскурсию. Все было очень интересно и информативно. Экскурсия длилась несколько часов, но время пролетело незаметно. Это не банальная экскурсия с сухими фактами, а действительно погружение в атмосферу города. Приехав в Берлин, немного знала его историю, но при этом открыла для себя много нового. Мария замечательный гид, прислушивается к пожеланиям, готова ответить на все вопросы. Рекомендую всем.
Ещё 143 отзыва

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщикомНиколаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщикомНиколаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
39 за человека
1.5 часа
3 отзыва
Вечерний променад по старинному району Берлина в компании Фаролеро и актёров
Это не классическая экскурсия, это прогулка-спектакль, прогулка-сказка. Старый фонарщик Фаролеро и его друзья-актёры шаг за шагом откроют для вас самые интересные места квартала и создадут своей игрой настоящую феерию. Звуки, запахи, странные находки — всё это наполнит собой нашу таинственную авантюру!

Обзорные экскурсии в Берлине

Понять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часа
От 99 за экскурсию
2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
Берлин на все 100. Дорогами ФридрихаБерлин на все 100. Дорогами ФридрихаБерлин на все 100. Дорогами Фридриха
18 за человека
2 часа
3 отзыва
Ежедневное путешествие по истории и современности старого Берлина с профессиональным гидом
«Дорогами Фридриха» — первая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день. Это начало вашего знакомства с Берлином. За 2 часа вы раскроете секреты великого города, познакомитесь с его символами — от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь Берлина от славянской деревушки до немецкой столицы и получите полезные советы местного жителя.
Первый день в БерлинеПервый день в БерлинеПервый день в Берлине
129 за экскурсию
3 часа
59 отзывов
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы посетите важнейшие исторические места города и прикоснетесь к его истории со дня основания до наших дней. Экскурсия строится в хронологическом порядке: мы начнем со старейших церквей и постепенно перейдем к современному Берлину. За три часа вы сравните архитектуру западной и восточной частей, пройдете по самым интересным и живописным улицам и прочувствуете неповторимый жизненный ритм города!
Влюбиться в Берлин за 3 часаВлюбиться в Берлин за 3 часаВлюбиться в Берлин за 3 часа
20 за человека
2.5 часа
136 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и получить полезные рекомендации
Приглашаю на душевную обзорную экскурсию по Берлину. Вы прикоснетесь к истокам создания великого города, увидите его главные достопримечательности, сравните колорит восточной и западной частей и найдете именно тот Берлин, который придется вам по душе. Я поделюсь тайнами и легендами немецкой столицы и помогу понять ее сложный, но очень интересный характер.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
110 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
Прогулка со смыслом, маршрут, который точно отложится в памяти. Самые важные факты о Берлине и фрагменты прошлого, задавшие ход мировой истории. Я покажу вам главное в городе и разложу по полочкам сложную хронологию событий, а вы приготовьтесь рассмотреть за постройками и памятниками непростую биографию Берлина.
Берлин на все 100. Дорогами БисмаркаБерлин на все 100. Дорогами БисмаркаБерлин на все 100. Дорогами Бисмарка
18 за человека
2 часа
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
«Дорогами Бисмарка» — вторая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день, продолжение вашего знакомства с Берлином. За 2 часа вы увидите знаковые достопримечательности города и узнаете, как он за один век пережил революцию, нацизм, войну, разделение стеной и радостное объединение.

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле