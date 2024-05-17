1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€147 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ААндрей11 мая 2024Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
- TTatjana21 апреля 2024Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
- ДДарья18 апреля 2024Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
- ААнастасия15 апреля 2024Отлично прогулялись, Александр прекрасный рассказчик, все очень интересно, спасибо!
- AAzimkhon31 марта 2024Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли пойти. Вместо этого увидел многого Другово) доволен экскурсиями, ставлю 10 из 10
- ААнастасия29 марта 2024Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
- MMarina17 марта 2024Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Ночные»
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