Ночные прогулки и экскурсии Берлина

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Берлине на русском языке, цены от €39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Такой разный Берлин
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
Пивной тур в Берлине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
147 за всё до 2 чел.
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
39 за человека
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marat
    17 мая 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Такой разный Берлин
    Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
    читать дальше

    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
  • T
    Tatjana
    21 апреля 2024
    Все грани Берлина за один день
    Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
    читать дальше

    подробнее. Гид учитывала наши пожелания и отвечала на любые вопросы, давала советы по питанию, шоппингу, делала прекрасные фотографии 😊 Очень рекомендую.

  • Д
    Дарья
    18 апреля 2024
    Пивной тур в Берлине
    Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
  • А
    Анастасия
    15 апреля 2024
    История и современные реалии Берлина
    Отлично прогулялись, Александр прекрасный рассказчик, все очень интересно, спасибо!
  • A
    Azimkhon
    31 марта 2024
    История и современные реалии Берлина
    Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли пойти. Вместо этого увидел многого Другово) доволен экскурсиями, ставлю 10 из 10
    Отлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смоглиОтлично! Понравилось всем рекомендую! Жалко конечно что я заранее не забронировал экскурсию по бункерам, не смогли
  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Все грани Берлина за один день
    Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
  • M
    Marina
    17 марта 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
    читать дальше

    плащ (очень уютный), выдаются наушники с аудиозаписью (4 языка, музыкальное сопровождение). По пути пили кофе, ликер. Мы с дочкой остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
  2. История и современные реалии Берлина
  3. Все грани Берлина за один день
  4. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  5. Такой разный Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Ночные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 39 до 240 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 114 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам