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Вечерний Берлин: огни большого города

5
1 отзыв
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Берлин вечерний — это особый город 🏙️.

Именно таким, сияющим огнями и торжественным, я узнал его впервые, таким он мне и запомнился, и полюбился.

Романтика ночных огней и манящий свет готических кварталов, красные фонари некогда «запретных» мест и удивительная свобода, которая чувствуется здесь на каждом шагу! Именно вечером проще уловить атмосферу и дух Берлина, если выбрать правильный маршрут.

В этом я вам помогу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €105 за экскурсию

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Вечерний Берлин: огни большого города
Вечерний Берлин: огни большого города

Что вы увидите

  • Площадь Александерплац
  • Потсдамская площадь
  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Сони-Центр
  • Панорама-Хауз
  • Площадь Жандарменмаркт
  • Музейный остров
  • Городская ратуша
  • Кафедральный собор
  • Берлинский Дом
  • И многое другое
Берлин вечерний — это особый город 🏙️. Именно таким, сияющим огнями и торжественным, я узнал его впервые, таким он мне и запомнился, и полюбился. Романтика ночных огней и манящий свет готических кварталов, красные фонари некогда «запретных» мест и удивительная свобода, которая чувствуется здесь на каждом шагу! Именно вечером проще всего уловить дух настоящего Берлина, если выбрать правильные места для визита. В этом я вам помогу.
Мы начнем вечером в любое удобное для вас время, когда город уже отошел от дневной суеты и приготовился к более расслабленному времяпрепровождению.
Мы пройдем красивейшими площадями и улицами города, сделав остановки на осмотр знаковых мест Берлина. Я расскажу вам о городе и его достопримечательностях 🏛️ остаток вечера проведем (по желанию) в уютном недорогом ресторанчике, где состоится ваше, возможно, первое знакомство с настоящей немецкой кухней. Причем отыщем мы его в самом древнем и очень живописном квартале города.
Для успешного и плодотворного завершения вечера я с удовольствием порекомендую вам клубы или концертные площадки на любой вкус и настроение. Ещё у меня часто бывают флаеры с хорошей скидкой на вход или меню!
Скучно точно не будет!

Организационные детали:

    Метро в Берлине работает круглосуточно по выходным и с ночными интервалами по будням. Так что проблем с передвижением у вас точно не будет, даже если вы загуляетесь до поздней ночи!
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Расходы на проезд городским транспортом
    Начало
    🚩 Александрплац у фонтана Нептун
    Место завершения
    🏁 Потсдаммерплац
    Вечерний Берлин: огни большого города
    Вечерний Берлин: огни большого города
    Вечерний Берлин: огни большого города
    Вечерний Берлин: огни большого города

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Олег А.
    Олег А.
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    1 отзыв оставили туристы

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