Берлин вечерний — это особый город 🏙️. Именно таким, сияющим огнями и торжественным, я узнал его впервые, таким он мне и запомнился, и полюбился. Романтика ночных огней и манящий свет готических кварталов, красные фонари некогда «запретных» мест и удивительная свобода, которая чувствуется здесь на каждом шагу! Именно вечером проще всего уловить дух настоящего Берлина, если выбрать правильные места для визита. В этом я вам помогу.

Мы начнем вечером в любое удобное для вас время, когда город уже отошел от дневной суеты и приготовился к более расслабленному времяпрепровождению.

Мы пройдем красивейшими площадями и улицами города, сделав остановки на осмотр знаковых мест Берлина. Я расскажу вам о городе и его достопримечательностях 🏛️ остаток вечера проведем (по желанию) в уютном недорогом ресторанчике, где состоится ваше, возможно, первое знакомство с настоящей немецкой кухней. Причем отыщем мы его в самом древнем и очень живописном квартале города.

Для успешного и плодотворного завершения вечера я с удовольствием порекомендую вам клубы или концертные площадки на любой вкус и настроение. Ещё у меня часто бывают флаеры с хорошей скидкой на вход или меню!

Скучно точно не будет!

Организационные детали:

Метро в Берлине работает круглосуточно по выходным и с ночными интервалами по будням. Так что проблем с передвижением у вас точно не будет, даже если вы загуляетесь до поздней ночи!