Вечерние экскурсии Берлина

Найдено 6 экскурсий в категории «Вечерние» в Берлине на русском языке, цены от €39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
«Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
39 за человека
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
39 за человека
Экскурсия по вечернему Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
«Экскурсия по вечернему Берлину»
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 10 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«Берлин вечерний — это особый город»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marat
    17 мая 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
  • L
    Leonid
    1 апреля 2024
    Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
    Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
  • M
    Marina
    17 марта 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
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    плащ (очень уютный), выдаются наушники с аудиозаписью (4 языка, музыкальное сопровождение). По пути пили кофе, ликер. Мы с дочкой остались очень довольны.

  • A
    Agnia
    7 февраля 2024
    Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
    Интересный формат. Но мне лично больше бы хотелось узнать про главные достопримечательности Берлина
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
  • И
    Иван
    21 августа 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
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    настоящий профессионал своего дела, знает все и вся, подкован во всех нюансах и вопросах, все что получили, уверен, мы не найдём ни в одном учебнике! Он знает Берлин весь, каждое здание, что с ним связано, кто там жил и интереснейшие истории. А ещё плюс этой экскурсии так это больший объём получаемой информации за то же время, пешком столько не обойдёшь! Спасибо!)

  • о
    ольга
    4 августа 2023
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
  • А
    Анна
    29 июля 2023
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Удивительное приключение! Я не ожидала и была поражена высоким качеством организации данного мероприятия. Большое спасибо тем, кто придумал и актерам, которые воплощают! Мой муж и шестилетний сын тоже в восторге!
  • В
    Владимир
    28 марта 2023
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Несмотря то, что район не совсем оправдал ожидания, экскурсия получилась любопытной. . Дарья - хороший рассказчик и полностью владеет материалом. Рекомендуем. .
  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Экскурсия по вечернему Берлину
    Очень интересно и ничего лишнего! Круто, когда гид знает, как удивить туристов красотами города. Лидия профессионально выполняет свою работу. Видно, что ей это нравится, что не мало важно. Кроме этого, Лидия отлично фотографирует, так что не стесняйтесь просить😄

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Вечерние»

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  1. Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
  2. Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
  3. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  4. Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
  5. Экскурсия по вечернему Берлину
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Вечерние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 134 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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