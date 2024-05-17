1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
«Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
€39 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
«Экскурсия по вечернему Берлину»
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«Берлин вечерний — это особый город»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- LLeonid1 апреля 2024Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
- MMarina17 марта 2024Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
- AAgnia7 февраля 2024Интересный формат. Но мне лично больше бы хотелось узнать про главные достопримечательности Берлина
- ННаталия6 сентября 2023Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
- ИИван21 августа 2023Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
- оольга4 августа 2023Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
- ААнна29 июля 2023Удивительное приключение! Я не ожидала и была поражена высоким качеством организации данного мероприятия. Большое спасибо тем, кто придумал и актерам, которые воплощают! Мой муж и шестилетний сын тоже в восторге!
- ВВладимир28 марта 2023Несмотря то, что район не совсем оправдал ожидания, экскурсия получилась любопытной. . Дарья - хороший рассказчик и полностью владеет материалом. Рекомендуем. .
- РРоман28 февраля 2022Экскурсия по вечернему БерлинуОчень интересно и ничего лишнего! Круто, когда гид знает, как удивить туристов красотами города. Лидия профессионально выполняет свою работу. Видно, что ей это нравится, что не мало важно. Кроме этого, Лидия отлично фотографирует, так что не стесняйтесь просить😄
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Вечерние»
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