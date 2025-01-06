Личное свидание с Берлином

Прогулка по Берлину, которая покажет его характер и атмосферу. Выберите маршрут и узнайте город изнутри, его историю и современные тайны
На индивидуальной экскурсии по Берлину вы сможете познакомиться с его историей и современностью.

Прогулка предлагает два маршрута: Красный, где вы узнаете о королевском прошлом города, и Синий, который покажет имперский и
читать дальше

современный Берлин. Оба маршрута охватывают основные достопримечательности, такие как Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Экскурсия полностью пешеходная, с остановками для фото и отдыха. Это отличный выбор для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное и получить советы по путешествию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Два уникальных маршрута
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🗺 Лайфхаки для путешественников
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
Личное свидание с Берлином
Личное свидание с Берлином
Личное свидание с Берлином
Ближайшие даты:
27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Жандарменмаркт
  • Квартал Св. Николая
  • Музейный остров
  • Кафедральный собор
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Потсдамская площадь
  • Правительственный квартал

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Берлина, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Берлин старинный и королевский

Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.

Синий маршрут: Берлин имперский и современный

Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.

Нетуристические места и советы для путешественников

На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Hotel de Rome
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
6 янв 2025
Экскурсия была интересной и познавательной. Гид Юрий прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом. Рекомендуем!

Похожие экскурсии из Берлина

«Два Берлина» на велосипеде
На велосипеде
5 часов
-
40%
51 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
28 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от €99€165 за всё до 6 чел.
Розовые очки для Берлина
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Сегодня в 09:30
29 апр в 09:30
€160 за всё до 8 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
2 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
28 апр в 10:00
29 апр в 10:00
€25 за человека