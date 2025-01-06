Прогулка предлагает два маршрута: Красный, где вы узнаете о королевском прошлом города, и Синий, который покажет имперский и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Два уникальных маршрута
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🗺 Лайфхаки для путешественников
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📸 Фотопаузы в живописных местах
Что можно увидеть
- Жандарменмаркт
- Квартал Св. Николая
- Музейный остров
- Кафедральный собор
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- Потсдамская площадь
- Правительственный квартал
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Берлина, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: Берлин старинный и королевский
Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.
Синий маршрут: Берлин имперский и современный
Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.
Нетуристические места и советы для путешественников
На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно