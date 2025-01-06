На индивидуальной экскурсии по Берлину вы сможете познакомиться с его историей и современностью.Прогулка предлагает два маршрута: Красный, где вы узнаете о королевском прошлом города, и Синий, который покажет имперский и

современный Берлин. Оба маршрута охватывают основные достопримечательности, такие как Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Экскурсия полностью пешеходная, с остановками для фото и отдыха. Это отличный выбор для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное и получить советы по путешествию

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Берлина, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Берлин старинный и королевский

Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.

Синий маршрут: Берлин имперский и современный

Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.

Нетуристические места и советы для путешественников

На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали