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Экскурсия по вечернему Берлину

Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Индивидуальный пеший или автомобильный маршрут (на выбор) охватывает основные исторические места Берлина.

За 120 минут вы полностью погрузитесь в культуру европейской столицы ⭐️, увидите яркий и богатый вечерний город 🏙️ и ознакомитесь со значимыми объектами и фактами из истории 📖 его жизни и жизни страны.

Музейный остров 🏝️, Жандармская площадь, германский парламент, Парижская площадь и Хекеше маркт — мастхэв для посещения всякого любознательного путешественника.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия по вечернему Берлину
Экскурсия по вечернему Берлину

Что вы увидите

  • Музейный остров
  • Унтер ден Линден
  • Александр плац
  • Жандармскую площадь
  • Парижскую площадь
  • Бранденбургские ворота
  • здание Рейхстага
  • Александерплац
  • Телебашня
  • Часы всемирного времени.
Экскурсия по вечернему Берлину.
Продолжительность экскурсии 🧭 2 часа.
Берлин необычный и красивый город 🏙️, гуляя по нему днём Вы будете в восторге 🔥 от архитектурных и исторических памятников, от разнообразных площадей и парков 🌳 этого города. Отправлялись со мной на экскурсию ⛳ по вечернему Берлину, Вы откроете для себя другой Берлин, который с наступлением ночи преображается, становиться ещё ярче и богаче.
Мы побываем с Вами в районе под названием Хакеше маркт. Это место всегда очень оживлённое, но с наступлением сумерек маленькие дворики приобретают особый шарм. Посмотрим на Музейный остров 🏝️, нарядную Унтер ден Линден, Александр плац, Жандармскую площадь, Парижскую площадь, увидим символ Берлина бранденбургские ворота и монументальное здание Рейхстага.
Поражает своей красотой и изяществом Президентский дворец — Бельвью. pядом с которым находится колонна Победы Пруссии (Siegessäule). Посмотрим Слоновьи ворота Берлинского зоопарка, прогуляемся по широкой и амбициозной улице Курфюрстендамм, где зайдём в необычную церковь ⛪ и узнаем секрет её насыщенного голубого свечения. Нашу экскурсию мы завершим на одной из самых впечатляющих современных площадей Берлина-Потсдамер плац.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт услуги, если выбран соответствующий вариант
Что не входит
  • входные билеты
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Экскурсия по вечернему Берлину
Экскурсия по вечернему Берлину
Экскурсия по вечернему Берлину
Экскурсия по вечернему Берлину

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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