Экскурсия по вечернему Берлину.

Продолжительность экскурсии 🧭 2 часа.

Берлин необычный и красивый город 🏙️, гуляя по нему днём Вы будете в восторге 🔥 от архитектурных и исторических памятников, от разнообразных площадей и парков 🌳 этого города. Отправлялись со мной на экскурсию ⛳ по вечернему Берлину, Вы откроете для себя другой Берлин, который с наступлением ночи преображается, становиться ещё ярче и богаче.

Мы побываем с Вами в районе под названием Хакеше маркт. Это место всегда очень оживлённое, но с наступлением сумерек маленькие дворики приобретают особый шарм. Посмотрим на Музейный остров 🏝️, нарядную Унтер ден Линден, Александр плац, Жандармскую площадь, Парижскую площадь, увидим символ Берлина бранденбургские ворота и монументальное здание Рейхстага.

Поражает своей красотой и изяществом Президентский дворец — Бельвью. pядом с которым находится колонна Победы Пруссии (Siegessäule). Посмотрим Слоновьи ворота Берлинского зоопарка, прогуляемся по широкой и амбициозной улице Курфюрстендамм, где зайдём в необычную церковь ⛪ и узнаем секрет её насыщенного голубого свечения. Нашу экскурсию мы завершим на одной из самых впечатляющих современных площадей Берлина-Потсдамер плац.