Полезная информация о Берлине
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Местное время в Берлине
22:2848
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Берлин
|По-английски
|Berlin
|Это столица
|Берлин является столицей Германии
|Население города
|3 426 354 чел.
|Аэропорты
|Шенефельд SXF, Бранденбург BER, Тегель TXL
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|43 м. от уровня моря
Где находится Берлин на карте
Берлин
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