Полезная информация о Берлине

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Местное время в Берлине
22:2848
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБерлин
По-английскиBerlin
Это столицаБерлин является столицей Германии
Население города3 426 354 чел.
АэропортыШенефельд SXF, Бранденбург BER, Тегель TXL
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота43 м. от уровня моря

Где находится Берлин на карте

Берлин фото города
Берлин

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