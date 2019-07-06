3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Берлину на велосипеде!

Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом

Мария
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Мария – ваш гид
Если вы предпочитаете велосипедную прогулку пешеходной, то вы уже немного берлинец! Чтобы окончательно почувствовать себя в немецкой столице как дома, прокатитесь со мной по знаковым местам города — старинным пивоварням и арт-пространствам, Хакским дворам и Музейному острову, где живет фрау Меркель, шоколадной мекке Берлина и грандиозным площадям.

На велопрогулке вам откроются главные виды немецкой столицы, её динамичная повседневная жизнь и самобытный характер.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча В районе cтанции метро Eberswalder Straße
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!

Что вас ожидает

На двух колесах по культовым местам города
Я построю наш маршрут таким образом, чтобы вы успели рассмотреть Берлин с разных сторон и отыскать его характерные места, которые делают немецкую столицу не похожей ни на один другой город мира.

  • Сперва вы познакомитесь с Kulturbrauerai — бывшей пивоварней, которая стараниями городских властей превратилась в необычное культурное арт-пространство, олицетворяющее современный Берлин.
  • Затем проедете по Хакским дворам, представляя, как некогда городские трущобы превратились в элитный район с самой дорогой недвижимостью в немецкой столице. А еще поймете, почему это колоритное местечко охраняется государством как памятник архитектуры.
  • Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден, вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт.
  • А по пути забежим в старейший шоколадный бутик Берлина, который возведен туристами и горожанами практически в ранг музея.
  • Кроме того, вы доедете до берлинского символа Холодной войны — Чекпойнта Чарли, который сегодня превратился в один из самых посещаемых туристических объектов города, и я расскажу, почему.

Берлин середины 20 века
Не обойдем вниманием и берлинские достопримечательности, связанные с самым непростым периодом истории Германии. Вы проедете рядом с местом, где находилась главная ставка фюрера — Рейхсканцелярия, постоите над бункером, где окончилась жизнь Гитлера, и посмотрите, что теперь растет над последним его пристанищем. А еще мы посетим два знаменитых берлинских мемориала — жертвам Холокоста и советскому воину-освободителю, на ходу полюбуемся Рейхстагом и Бранденбургскими воротами.

В результате вы не только охватите за несколько часов главные берлинские локации, но и почувствуете ритм города, исследуя его улицы любимым способом коренных берлинцев!

Организационные детали

  • Встречаемся у точки проката велосипедов в Kulturbrauerei (как сюда добраться, я подробно расскажу в билете экскурсии).
  • Дополнительные расходы: аренда велосипеда — 10 евро в сутки, по желанию вы можете бесплатно взять шлем. При себе нужно иметь документы (паспорт). Велосипед в пункт проката вы можете вернуть в тот же день или на следующий до указанного времени.
  • Одевайтесь по погоде или чуть теплее. В прохладную погоду шапки и перчатки обязательны!
  • Обратите внимание: в рождественские и новогодние праздники стоимость экскурсии может быть в среднем на 30% выше, чем в остальное время.
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!
По Берлину на велосипеде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе cтанции метро Eberswalder Straße.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. P.S.: экскурсии — это мое хобби. А по основной профессии я журналист. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Сейчас я выпускающий редатор в нашем немецком еженедельнике. А еще делаю туристический портал для всех, кто хочет открыть для себя Берлин!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 июля 2019
Интересная экскурсия, гид отличный.
30 мая 2019
Мария - суперэкскурсовод, приятный собеседник и замечательный рассказчик! Были с мужем в Берлине всего один день, и перед Марией стояла непростая задача: охватить основные достопримечательности этого огромного города, погрузить нас в историю и познакомить с современным Берлином всего за несколько часов. Маша справилась просто блестяще. Мы выбрали велосипедную прогулку и не пожалели, очень рекомендуем. Мария вооружит вас не только знаниями, но и всеми практическими советами, необходимыми для такой прогулки. Спасибо, Маша!
1 мая 2019
Большое спасибо нашему экскурсоводу Марие! Буквально в этот же день , что и велопрогулка у нас была обзорная экскурсия, поэтому мы подозревали о некотором повторе информации и мест. Но, узнав об этом, Мария поменяла наш путь и показала нам совершенно необычный и другой Берлин о котором мы даже не подозревали. Спасибо за это прекрасный вечер!

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