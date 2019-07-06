3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На двух колесах по культовым местам города

Я построю наш маршрут таким образом, чтобы вы успели рассмотреть Берлин с разных сторон и отыскать его характерные места, которые делают немецкую столицу не похожей ни на один другой город мира.

Сперва вы познакомитесь с Kulturbrauerai — бывшей пивоварней, которая стараниями городских властей превратилась в необычное культурное арт-пространство, олицетворяющее современный Берлин.

— бывшей пивоварней, которая стараниями городских властей превратилась в необычное культурное арт-пространство, олицетворяющее современный Берлин. Затем проедете по Хакским дворам , представляя, как некогда городские трущобы превратились в элитный район с самой дорогой недвижимостью в немецкой столице. А еще поймете, почему это колоритное местечко охраняется государством как памятник архитектуры.

, представляя, как некогда городские трущобы превратились в элитный район с самой дорогой недвижимостью в немецкой столице. А еще поймете, почему это колоритное местечко охраняется государством как памятник архитектуры. Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден , вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт .

и знаменитую улицу , вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь . А по пути забежим в старейший шоколадный бутик Берлина, который возведен туристами и горожанами практически в ранг музея.

Берлина, который возведен туристами и горожанами практически в ранг музея. Кроме того, вы доедете до берлинского символа Холодной войны — Чекпойнта Чарли, который сегодня превратился в один из самых посещаемых туристических объектов города, и я расскажу, почему.

Берлин середины 20 века

Не обойдем вниманием и берлинские достопримечательности, связанные с самым непростым периодом истории Германии. Вы проедете рядом с местом, где находилась главная ставка фюрера — Рейхсканцелярия, постоите над бункером, где окончилась жизнь Гитлера, и посмотрите, что теперь растет над последним его пристанищем. А еще мы посетим два знаменитых берлинских мемориала — жертвам Холокоста и советскому воину-освободителю, на ходу полюбуемся Рейхстагом и Бранденбургскими воротами.

В результате вы не только охватите за несколько часов главные берлинские локации, но и почувствуете ритм города, исследуя его улицы любимым способом коренных берлинцев!