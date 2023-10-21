Павел — ваш гид в Дрездене

Провёл экскурсии для 82 туристов

Всем большой привет из невероятной Праги. Меня зовут Павел, и я буду вашим проводником в мир чешской культуры. Безумно люблю Прагу и хочу этой любовью делиться с вами! На прогулке никому не будет скучно, ведь мы не будем перебирать сухие факты, а взглянем на настоящую чешскую жизнь изнутри.

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