Прогуляться по живописному немецкому городу и увидеть театр, где играет старейший оркестр мира
Познакомьтесь с главным красавцем Саксонии — Дрезденом. За 2 часа вы узнаете, почему город называют барочной жемчужиной Германии и Флоренцией на Эльбе.
Увидите великолепное здание оперы в стиле необарокко и полюбуетесь невероятным видом на реку с Брюльской террасы.
Увидите великолепное здание оперы в стиле необарокко и полюбуетесь невероятным видом на реку с Брюльской террасы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Опера Земпера — красивейшее здание театра. Здесь играет один из старейших оркестров мира!
- Цвингер — выдающийся музейный центр Европы. Вы узнаете, как он был воссоздан буквально по кусочкам реставраторами после 1945 года.
- Терраса Брюля — набережная в центре старого Дрездена. С 800-метровой террасы открываются прекрасные виды на Эльбу, мосты и район Нойштадт.
- Фрауэнкирхе — величественный лютеранский храм с семью входами. Долгое время здесь были руины — церковь служила напоминанием о страшных событиях Второй мировой войны. Я расскажу, как костёл восстановили с помощью компьютерных технологий.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Дрездене
Провёл экскурсии для 82 туристов
Всем большой привет из невероятной Праги. Меня зовут Павел, и я буду вашим проводником в мир чешской культуры. Безумно люблю Прагу и хочу этой любовью делиться с вами! На прогулке никому не будет скучно, ведь мы не будем перебирать сухие факты, а взглянем на настоящую чешскую жизнь изнутри.
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