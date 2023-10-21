Первое свидание с Дрезденом

Прогуляться по живописному немецкому городу и увидеть театр, где играет старейший оркестр мира

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Познакомьтесь с главным красавцем Саксонии — Дрезденом. За 2 часа вы узнаете, почему город называют барочной жемчужиной Германии и Флоренцией на Эльбе.

Увидите великолепное здание оперы в стиле необарокко и полюбуетесь невероятным видом на реку с Брюльской террасы.
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Первое свидание с Дрезденом
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
28
окт
29
окт
4
ноя
5
ноя
2
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Опера Земпера — красивейшее здание театра. Здесь играет один из старейших оркестров мира!
  • Цвингер — выдающийся музейный центр Европы. Вы узнаете, как он был воссоздан буквально по кусочкам реставраторами после 1945 года.
  • Терраса Брюля — набережная в центре старого Дрездена. С 800-метровой террасы открываются прекрасные виды на Эльбу, мосты и район Нойштадт.
  • Фрауэнкирхе — величественный лютеранский храм с семью входами. Долгое время здесь были руины — церковь служила напоминанием о страшных событиях Второй мировой войны. Я расскажу, как костёл восстановили с помощью компьютерных технологий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, все достопримечательности осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Дрездена

Пешком по старому Дрездену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
76 отзывов
Пешком по старому Дрездену
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
на площади Театрплатц
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
по договоренности
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
85 за всё до 35 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Театральная площадь
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
100 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Дрездене
Все экскурсии в Дрездене
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ