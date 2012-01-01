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В Пирну из Дрездена

Ирина Ш.
Ирина Ш. – Гид из Дрездена
В Пирну из Дрездена
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В Пирну из Дрездена
В Пирну из Дрездена

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Ратуша
  • Canalettohaus
  • Церковь Св. Девы Марии
Город Пирна – небольшой старинный городок на берегу Эльбы – расположен между Дрезденом и национальным парком Саксонская Швейцария. Поэтому его называют «воротами в Саксонскую Швейцарию». Люди селились здесь ещё во времена неолита. Документальное упоминание о городе, возникшем у подножья крепости как центр торговли и перевалочный пункт на Эльбе, относится к XIII веку. В период экономического расцвета было возведено большинство зданий в стиле поздней готики и ренессанса.
Центром старого города Пирна традиционно является Рыночная площадь, с которой открывается великолепный вид на ратушу и церковь ⛪ Св. Девы Марии – одну из главных достопримечательностей 🏛️. В Canalettohaus (самом старом сохранившемся здании города) находится небольшая выставка копий картин знаменитого художника Бернардо Беллотто, известного также как Каналетто, написавшего 11 видов города. Город 🏙️ часто называют музей 🖼 под открытым небом, посещение которого оставит у Вас незабываемые впечатления!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Питание
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
В Пирну из Дрездена
В Пирну из Дрездена

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Ш.
Ирина Ш.
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