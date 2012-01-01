Город Пирна – небольшой старинный городок на берегу Эльбы – расположен между Дрезденом и национальным парком Саксонская Швейцария. Поэтому его называют «воротами в Саксонскую Швейцарию». Люди селились здесь ещё во времена неолита. Документальное упоминание о городе, возникшем у подножья крепости как центр торговли и перевалочный пункт на Эльбе, относится к XIII веку. В период экономического расцвета было возведено большинство зданий в стиле поздней готики и ренессанса.

Центром старого города Пирна традиционно является Рыночная площадь, с которой открывается великолепный вид на ратушу и церковь ⛪ Св. Девы Марии – одну из главных достопримечательностей 🏛️. В Canalettohaus (самом старом сохранившемся здании города) находится небольшая выставка копий картин знаменитого художника Бернардо Беллотто, известного также как Каналетто, написавшего 11 видов города. Город 🏙️ часто называют музей 🖼 под открытым небом, посещение которого оставит у Вас незабываемые впечатления!