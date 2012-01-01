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Прогулка по историческому центру Дрездена

Мария Р.
Мария Р. – Гид из Дрездена
Дрезден – культурная столица ⭐️ Германии.

Здесь расположены художественные центры, галереи, музеи 🖼, статус которых признан во всем мире.

Самые дорогие картины хранятся в Дрездене, сюда приезжают сотни туристов и ценителей искусства со всех концов света.

Но также город 🏙️ хранит на своих улицах многовековую историю 📖, в ее подлинном виде.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по историческим местам, посмотреть и послушать о дворцах, Дрезденской опере, художественной галерее и многих других важных зданиях города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €90 за экскурсию

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Прогулка по историческому центру Дрездена
Прогулка по историческому центру Дрездена

Что вы увидите

  • Дрезденская опера
  • Цвингер
  • Ташенбергский дворец
  • Дворец-резиденция
  • Фраункирхе
  • дворец графини Козель
  • музей изобразительных искусств Альбертинум
  • брюльская терраса
На обзорной пешеходной экскурсии 🧭 мы с Вами совершим незабываемую прогулку 👣 по историческому центру Дрездена, увидим основные достопримечательности 🏛️ и посетим знаковые места города: Старый город 🏙️ (Altstadt) с его прекрасной театральной площадью (Theaterplatz), на которой возведено здание знаменитой оперы (Semperoper), далее мы пройдем к Цвингеру (Zwinger) и увидим его неповторимую архитектуру с художественной галереей (Alte Meister), музеем фарфора (Porzellansammlung) и не только.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музеи
  • обед
Начало
🚩 удобное для туриста место
Место завершения
🏁 по договоренности, можно у отеля туриста
Прогулка по историческому центру Дрездена
Прогулка по историческому центру Дрездена
Прогулка по историческому центру Дрездена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария Р.
Мария Р.
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Мария Р. проводит ещё 2 экскурсии

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