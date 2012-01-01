Мария Р. – Гид из Дрездена

Дрезден – культурная столица ⭐️ Германии.



Здесь расположены художественные центры, галереи, музеи 🖼, статус которых признан во всем мире.



Самые дорогие картины хранятся в Дрездене, сюда приезжают сотни туристов и ценителей искусства со всех концов света.



Но также город 🏙️ хранит на своих улицах многовековую историю 📖, в ее подлинном виде.



Я предлагаю вам прогуляться 👣 по историческим местам, посмотреть и послушать о дворцах, Дрезденской опере, художественной галерее и многих других важных зданиях города.