На обзорной пешеходной экскурсии 🧭 мы с Вами совершим незабываемую прогулку 👣 по историческому центру Дрездена, увидим основные достопримечательности 🏛️ и посетим знаковые места города: Старый город 🏙️ (Altstadt) с его прекрасной театральной площадью (Theaterplatz), на которой возведено здание знаменитой оперы (Semperoper), далее мы пройдем к Цвингеру (Zwinger) и увидим его неповторимую архитектуру с художественной галереей (Alte Meister), музеем фарфора (Porzellansammlung) и не только.
Что входит
услуги гида
Что не входит
билеты в музеи
обед
Начало
🚩 удобное для туриста место
Место завершения
🏁 по договоренности, можно у отеля туриста
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.