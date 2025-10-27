М Максим Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Отличная и познавательная экскурсия по городу. Был на выставках много раз, но по настоящему узнал город только с помощью Татьяны. Рекомендую!

Е Евгения Мифы, легенды и правда Старого города читать дальше впечатлений. Ирина рассказала историю города очень интересно, показала места, на которые нужно обратить внимание и ответила на все наши вопросы. Провела нас по старым улочкам и подсказала, где лучше попробовать местного пива и поужинать. Замечательно провели время с профессиональным гидом! Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких

В Валерия Мифы, легенды и правда Старого города читать дальше прогулка по уютному центру Дюссельдорфа. С местными интересностями, непринуждённая и тем не менее наполненная, как и было обещано, и историческими фактами, и сказками.

После этой экскурсии возникло желание ещё раз приехать в Дюссельдорф и провести здесь хотя бы 2-3 дня. Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная

А Александра Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Татьяна отличный гид: речь, структура и содержание экскурсии, тайминг.

после 5 посещений Дюссельдорфа открыла его для нас с совершенно новой стороны и действительно помогла влюбиться в город:)

Ю Юлия Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Очень интересно, благодарю, вернёмся ещё!)

И Ирина Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Прекрасная экскурсия, Татьяне огромное спасибо и за интересный обзор города, и за прекрасное чувство юмора! Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно встретимся еще раз, буду рекомендовать Вас друзьям и коллегам!

О Ольга Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!

А Алексей Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!

S Svetlana Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф читать дальше не очень любят экскурсии, но Татьяну слушали с большим интересом и были в восторге, сказали, что теперь всегда нужно брать экскурсии в новых городах. Время с Татьяной пролетело не заметно и хотелось продолжить или еще взять на следующий день, но у нее не было свободных мест. Спасибо Татьяне за потрясающую прогулку! У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно

О Ольга Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Очень понравилась экскурсия.

Татьяна показала город мне совсем с другой стороны, чем я его увидела в первый раз. Было очень душевно, красиво и профессионально.

Спасибо Татьяне, уверена мы еще встретимся ❤️❤️

I Ivan Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Отлично, все понравилось!!

T Tatyana Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!

M Miroslav Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Татьяна прекрасный гид, получил информацию об истории Дюссельдорфа вплоть до текущего момента без воды и лишних исторических фактов. Крайне рекомендую!

Ю Юлия Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Татьяна - очень профессиональный гид, интересный рассказчик и обаятельный человек. Надеюсь, мы ещё встретимся на её экскурсиях:)

Е Евгений Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо

С Сергей Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Отличная экскурсия, большое спасибо Татьяне. Узнали много нового и интересного и даже неожиданного. Отлично провели время!

М Максим Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Татьяна отлично все провела! В теме всей истории и интересных событий! Погода показала все стороны Дюссельдорфа во все времена года: солнце, ветер, дождь, снег, град сменяли друг друга не стесняясь😁 тем не менее экскурсия получилась познавательной и увлекательной! спасибо, Татьяна!

И Ирина Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Экскурсия по Дюссельдорфу с Татьяной была превосходная: содержательная, эмоциональная, вдумчивая и продуманная. Без мнения Татьяны я бы не увидела центр города таким прекрасным. Кроме того, она поделилась разными полезными советами. Заказывайте, путешествуйте и получайте удовольствие

С Семен Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Отличная экскурсия, Татьяна очень подробно рассказала про город, показала разные районы, которые без экскурсовода я бы не нашел) Мне очень понравилось)