Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
«На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
- ММаксим27 октября 2025Отличная и познавательная экскурсия по городу. Был на выставках много раз, но по настоящему узнал город только с помощью Татьяны. Рекомендую!
- ЕЕвгения12 сентября 2025Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
- ВВалерия3 сентября 2025Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
- ААлександра28 апреля 2025Татьяна отличный гид: речь, структура и содержание экскурсии, тайминг.
после 5 посещений Дюссельдорфа открыла его для нас с совершенно новой стороны и действительно помогла влюбиться в город:)
- ЮЮлия4 октября 2024Очень интересно, благодарю, вернёмся ещё!)
- ИИрина5 августа 2024Прекрасная экскурсия, Татьяне огромное спасибо и за интересный обзор города, и за прекрасное чувство юмора! Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно встретимся еще раз, буду рекомендовать Вас друзьям и коллегам!
- ООльга5 мая 2024Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
- ААлексей17 апреля 2024Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
- SSvetlana19 ноября 2023У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно
- ООльга14 ноября 2023Очень понравилась экскурсия.
Татьяна показала город мне совсем с другой стороны, чем я его увидела в первый раз. Было очень душевно, красиво и профессионально.
Спасибо Татьяне, уверена мы еще встретимся ❤️❤️
- IIvan10 сентября 2023Отлично, все понравилось!!
- TTatyana10 сентября 2023Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!
- MMiroslav16 августа 2023Татьяна прекрасный гид, получил информацию об истории Дюссельдорфа вплоть до текущего момента без воды и лишних исторических фактов. Крайне рекомендую!
- ЮЮлия13 августа 2023Татьяна - очень профессиональный гид, интересный рассказчик и обаятельный человек. Надеюсь, мы ещё встретимся на её экскурсиях:)
- ЕЕвгений9 июля 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо
- ССергей4 июня 2023Отличная экскурсия, большое спасибо Татьяне. Узнали много нового и интересного и даже неожиданного. Отлично провели время!
- ММаксим4 апреля 2023Татьяна отлично все провела! В теме всей истории и интересных событий! Погода показала все стороны Дюссельдорфа во все времена года: солнце, ветер, дождь, снег, град сменяли друг друга не стесняясь😁 тем не менее экскурсия получилась познавательной и увлекательной! спасибо, Татьяна!
- ИИрина1 марта 2023Экскурсия по Дюссельдорфу с Татьяной была превосходная: содержательная, эмоциональная, вдумчивая и продуманная. Без мнения Татьяны я бы не увидела центр города таким прекрасным. Кроме того, она поделилась разными полезными советами. Заказывайте, путешествуйте и получайте удовольствие
- ССемен29 декабря 2022Отличная экскурсия, Татьяна очень подробно рассказала про город, показала разные районы, которые без экскурсовода я бы не нашел) Мне очень понравилось)
- ММарина10 августа 2022Очень интересная экскурсия по прекрасному городу. Рекомендую всем.
