Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дюссельдорфа

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом по выходным
Пешая
2 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
«На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Отличная и познавательная экскурсия по городу. Был на выставках много раз, но по настоящему узнал город только с помощью Татьяны. Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    12 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
    читать дальше

    впечатлений. Ирина рассказала историю города очень интересно, показала места, на которые нужно обратить внимание и ответила на все наши вопросы. Провела нас по старым улочкам и подсказала, где лучше попробовать местного пива и поужинать. Замечательно провели время с профессиональным гидом!

  • В
    Валерия
    3 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
    читать дальше

    прогулка по уютному центру Дюссельдорфа. С местными интересностями, непринуждённая и тем не менее наполненная, как и было обещано, и историческими фактами, и сказками.
    После этой экскурсии возникло желание ещё раз приехать в Дюссельдорф и провести здесь хотя бы 2-3 дня.

  • А
    Александра
    28 апреля 2025
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Татьяна отличный гид: речь, структура и содержание экскурсии, тайминг.
    после 5 посещений Дюссельдорфа открыла его для нас с совершенно новой стороны и действительно помогла влюбиться в город:)
  • Ю
    Юлия
    4 октября 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Очень интересно, благодарю, вернёмся ещё!)
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Прекрасная экскурсия, Татьяне огромное спасибо и за интересный обзор города, и за прекрасное чувство юмора! Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно встретимся еще раз, буду рекомендовать Вас друзьям и коллегам!
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
    Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
    Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографийЭкскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий
  • S
    Svetlana
    19 ноября 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно
    читать дальше

    не очень любят экскурсии, но Татьяну слушали с большим интересом и были в восторге, сказали, что теперь всегда нужно брать экскурсии в новых городах. Время с Татьяной пролетело не заметно и хотелось продолжить или еще взять на следующий день, но у нее не было свободных мест. Спасибо Татьяне за потрясающую прогулку!

    У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. НамУ нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. НамУ нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам
  • О
    Ольга
    14 ноября 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Очень понравилась экскурсия.
    Татьяна показала город мне совсем с другой стороны, чем я его увидела в первый раз. Было очень душевно, красиво и профессионально.
    Спасибо Татьяне, уверена мы еще встретимся ❤️❤️
  • I
    Ivan
    10 сентября 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Отлично, все понравилось!!
  • T
    Tatyana
    10 сентября 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!
    Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!
  • M
    Miroslav
    16 августа 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Татьяна прекрасный гид, получил информацию об истории Дюссельдорфа вплоть до текущего момента без воды и лишних исторических фактов. Крайне рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    13 августа 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Татьяна - очень профессиональный гид, интересный рассказчик и обаятельный человек. Надеюсь, мы ещё встретимся на её экскурсиях:)
  • Е
    Евгений
    9 июля 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо
  • С
    Сергей
    4 июня 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Отличная экскурсия, большое спасибо Татьяне. Узнали много нового и интересного и даже неожиданного. Отлично провели время!
  • М
    Максим
    4 апреля 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Татьяна отлично все провела! В теме всей истории и интересных событий! Погода показала все стороны Дюссельдорфа во все времена года: солнце, ветер, дождь, снег, град сменяли друг друга не стесняясь😁 тем не менее экскурсия получилась познавательной и увлекательной! спасибо, Татьяна!
  • И
    Ирина
    1 марта 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Экскурсия по Дюссельдорфу с Татьяной была превосходная: содержательная, эмоциональная, вдумчивая и продуманная. Без мнения Татьяны я бы не увидела центр города таким прекрасным. Кроме того, она поделилась разными полезными советами. Заказывайте, путешествуйте и получайте удовольствие
  • С
    Семен
    29 декабря 2022
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Отличная экскурсия, Татьяна очень подробно рассказала про город, показала разные районы, которые без экскурсовода я бы не нашел) Мне очень понравилось)
  • М
    Марина
    10 августа 2022
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Очень интересная экскурсия по прекрасному городу. Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
  2. Мифы, легенды и правда Старого города
  3. Свидание с Дюссельдорфом по выходным
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в декабре 2025
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 150. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дюссельдорфа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод