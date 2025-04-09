читать дальше замок посмотреть, и чудесного мозельского вина отведать в старинной винодельне, все это сделало день по-настоящему незабываемым. В копилку самых солнечных теплых воспоминаний! Спасибо вам, Татьяна!!

Мы с мамой восхитительно провели время! Татьяна - очень приятный человек и опытный гид, у нее действительно классная программа! И