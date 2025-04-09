Мои заказы

Необычные дома в Дюссельдорфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Дюссельдорф - первая встреча
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Винная долина Мозели
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
€550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KSENIIA
    9 апреля 2025
    Мы с мамой восхитительно провели время! Татьяна - очень приятный человек и опытный гид, у нее действительно классная программа! И
    читать дальше

    замок посмотреть, и чудесного мозельского вина отведать в старинной винодельне, все это сделало день по-настоящему незабываемым. В копилку самых солнечных теплых воспоминаний! Спасибо вам, Татьяна!!

  • М
    Михаил
    1 февраля 2025
    Татьяна это просто находка, отлично провели с ней день на экскурсии. Легко доступно комфортно все для вас-после экскурсии сложилось такое впечатление! Спасибо Вам Татьяна!
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Необычные дома»

