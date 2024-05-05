Увидеть самое главное в Дюссельдорфе

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €117. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города
Начало: Media Hafen
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 2 чел.
Величественный Дюссельдорф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Величественный Дюссельдорф
Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Дюссельдорф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Добро пожаловать в Дюссельдорф
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Начало: Königsallee 1A перед выходом из Steigenbergerparkh...
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
117 за всё до 3 чел.
Дюссельдорф - первая встреча
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Дюссельдорф - первая встреча
Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
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  • В
    Вадим
    20 февраля 2024
    Дюссельдорф - первая встреча
    4 часа удовольствия от общения с гидом и Дюссельдорфом. Стойкое желание повторить!
  • S
    Svetlana
    19 ноября 2023
    Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
    У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно
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    не очень любят экскурсии, но Татьяну слушали с большим интересом и были в восторге, сказали, что теперь всегда нужно брать экскурсии в новых городах. Время с Татьяной пролетело не заметно и хотелось продолжить или еще взять на следующий день, но у нее не было свободных мест. Спасибо Татьяне за потрясающую прогулку!

    У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. НамУ нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. НамУ нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам
  • А
    Андрей
    27 октября 2023
    Добро пожаловать в Дюссельдорф
    Всё понравилось, маршрут, рассказ и сам рассказчик, спасибо! Столько интересной информации, что не помещается в стандартное время экскурсии!)
  • К
    Константин-Лев
    26 августа 2023
    Добро пожаловать в Дюссельдорф
    С большим удовольствием погуляли по Дюссельдорфу с Игорем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик, дружелюбный собеседник. И хотя день выдался дождливый,
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    прогулке это не помешало. Центр города удалось увидеть подробно и с неожиданных сторон. Спасибо команде Трипстера! Надеюсь воспользоваться вашими услугами и в других городах мира! С уважением, Константин-Лев Бондарь, Израиль.

  • И
    Инесса
    27 июля 2023
    Добро пожаловать в Дюссельдорф
    Мне все очень понравилось, начиная от очень вежливой предварительной переписки и заканчивая самой экскурсией. Игорь отличный рассказчик, прекрасно владеет темой,
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    очень эмоциональный и отзывчивый, что, конечно же, располагает к приятному общению. Отмолчаться ни у кого не получится, Игорь быстро вовлечет вас в обсуждение и вы почувствуете себя настоящим знатоком истории. Большое спасибо, Игорь, за увлекательную прогулку по Дюссельдорфу.

  • S
    Sima
    1 июля 2023
    Дюссельдорф - первая встреча
    Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему.
    Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо емуНаш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо емуНаш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо емуНаш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо емуНаш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо емуНаш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему
  • Е
    Евгения
    9 декабря 2022
    Дюссельдорф - первая встреча
    Отлична экскурсия! Благодарим Илью за интересный маршрут, подробный исторический экскурс и тёплое отношение. Здорово, что часть экскурсии проходит на авто, есть время отдохнуть и погреться в машине. Не так утомительно, как пешком и можно больше охватить интересного!
  • О
    Олег
    11 мая 2022
    Величественный Дюссельдорф
    Светлана - отличный рассказчик. Это была не просто информация, а эмоционально окрашеные, яркие истории. Время пролетело незаметно. Было очень легко и комфортно следовать за Светланой по городу. После экскурсии буквально влюбились в Дюссельдорф! С удовольствием будем рекомендовать компанию и Светлану.

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в июне 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 117 до 160. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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