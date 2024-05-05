🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города Начало: Media Hafen € 130 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Старое пиво старого города Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар от € 80 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Величественный Дюссельдорф Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Добро пожаловать в Дюссельдорф Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли Начало: Königsallee 1A перед выходом из Steigenbergerparkh... € 117 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Дюссельдорф - первая встреча Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии € 160 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 168 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов Мозель: вина, петли и рыцари Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 360 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 150 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа В поисках сокровищ на блошиный рынок Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа Дюссельдорф - город шики-мики Начало: В гостинице Расписание: по договоренности от € 140 за всё до 2 чел.