Мои заказы

Развлечения в Дюссельдорфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мифы, легенды и правда Старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Личное свидание с Дюссельдорфом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Дюссельдорфом
Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами его уникальные контрасты: от современных построек до древних улочек, от местного пива до легенд о привидениях
Начало: У подножья телебашни
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
«Для детей в шопинг-центре есть игровые площадки и маленькие аттракционы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мифы, легенды и правда Старого города;
  2. Личное свидание с Дюссельдорфом;
  3. Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд.
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в январе 2026
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Дюссельдорфе (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март