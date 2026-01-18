Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Дюссельдорфом
Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами его уникальные контрасты: от современных построек до древних улочек, от местного пива до легенд о привидениях
Начало: У подножья телебашни
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
«Для детей в шопинг-центре есть игровые площадки и маленькие аттракционы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
