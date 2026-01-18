Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Мифы, легенды и правда Старого города Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски €110 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Дюссельдорфом Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами его уникальные контрасты: от современных построек до древних улочек, от местного пива до легенд о привидениях Начало: У подножья телебашни от €150 за всё до 10 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд 186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней «Для детей в шопинг-центре есть игровые площадки и маленькие аттракционы» €300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дюссельдорфа

В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:

Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
Самое главное; Старый город. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:

Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в январе 2026
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

