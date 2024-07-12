Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд

В дизайнерский аутлет Рурмонда приезжают за выгодными покупками из Германии, Франции, Бельгии и Китая. 186 магазинов мировых брендов предлагают скидки до 50%. Время пребывания - от пары часов до целого
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ 186 магазинов мировых брендов
- 📉 Скидки до 50%
- 🏛️ Экскурсия по историческому центру
- 🍽️ Традиционная голландская кухня
- 👨👩👧👦 Развлечения для детей
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- McArthurGlen Designer Outlet
- Старый город Рурмонда
- Карильон ратуши
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По дороге из Германии в Нидерланды, которая займёт немногим больше часа, я расскажу о самых интересных особенностях, истории, традициях и современности соседнего Королевства.
- В городке-аутлете вы сможете провести целый день или столько часов, на сколько у вас хватит сил, желания и денег:) Масс-маркет или премиум-сегмент, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома или косметика — в Mc.
Arthur
Glen Designer Outlet есть всё
В перерывах между покупками многочисленные кафе и релакс-зоны ждут своих гостей. Для детей в шопинг-центре есть игровые площадки и маленькие аттракционы Обед предлагаю устроить в центре уютного Старого города под звуки карильона ратуши, наслаждаясь традиционной голландской кухней и запивая, например, бельгийским пивом Не забудем и про мини-экскурс в историю, символы и особенности одного из самых посещаемых городов в Нидерландах
Организационные детали
- Поездка проходит на 5-местном легковом автомобиле. По запросу за дополнительную плату могу подобрать для вас автомобиль более высокого класса или большей вместительности.
- Обед по желанию, оплачивается по меню.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Провели экскурсии для 862 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своимиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Дюссельдорфа
Похожие экскурсии из Дюссельдорфа
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.