Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд

186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
В дизайнерский аутлет Рурмонда приезжают за выгодными покупками из Германии, Франции, Бельгии и Китая. 186 магазинов мировых брендов предлагают скидки до 50%. Время пребывания - от пары часов до целого
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дня. Помимо шопинга, можно исследовать исторический центр города и попробовать местную кухню. Путешествие на автомобиле займёт чуть больше часа. Удобные кафе и зоны отдыха сделают ваш день комфортным. Детям понравятся игровые площадки и аттракционы.

Обед в центре Старого города под звуки карильона ратуши с традиционной голландской кухней и бельгийским пивом станет приятным завершением дня

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🛍️ 186 магазинов мировых брендов
  2. 📉 Скидки до 50%
  3. 🏛️ Экскурсия по историческому центру
  4. 🍽️ Традиционная голландская кухня
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Развлечения для детей
  6. 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • McArthurGlen Designer Outlet
  • Старый город Рурмонда
  • Карильон ратуши

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • По дороге из Германии в Нидерланды, которая займёт немногим больше часа, я расскажу о самых интересных особенностях, истории, традициях и современности соседнего Королевства.
  • В городке-аутлете вы сможете провести целый день или столько часов, на сколько у вас хватит сил, желания и денег:) Масс-маркет или премиум-сегмент, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома или косметика — в Mc.

Arthur

Glen Designer Outlet есть всё
  • В перерывах между покупками многочисленные кафе и релакс-зоны ждут своих гостей. Для детей в шопинг-центре есть игровые площадки и маленькие аттракционы
  • Обед предлагаю устроить в центре уютного Старого города под звуки карильона ратуши, наслаждаясь традиционной голландской кухней и запивая, например, бельгийским пивом
  • Не забудем и про мини-экскурс в историю, символы и особенности одного из самых посещаемых городов в Нидерландах

    • Организационные детали

    • Поездка проходит на 5-местном легковом автомобиле. По запросу за дополнительную плату могу подобрать для вас автомобиль более высокого класса или большей вместительности.
    • Обед по желанию, оплачивается по меню.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Дюссельдорфа

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