Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным.

Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях.

Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)!

Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!