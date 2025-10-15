Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дюссельдорф - первая встреча
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Старое пиво старого города
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по барам Дюссельдорфа
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €120 за всё до 7 чел.
Свидание с Дюссельдорфом по выходным
Пешая
2 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Старое пиво старого города
    Отличная экскурсия! Очень очень рада что получилось найтись, обязательно рекомендую
  • О
    Ольга
    12 ноября 2024
    Старое пиво старого города
    Осенняя поездка в Дюссельдорф порадовала нас удачным форматом экскурсии "Старое пиво Старого города".
    Вся неспешная прогулка была одним большим приятным моментом:
    читать дальше

    начиная с отличного и хорошо осведомленного рассказчика и просто обоятельного человека, интереснейших и познавательных рассказов о пенном напитке и исторических достопримечательностях Старого города, и заканчивая возможножностью попробовать и оценить такой разный дюссельдорфский altbier в атмосферных старинных пивоварнях и аутентичных барах.
    Превосходно рассказано о новом, полюбившимся нам напитке и особенностях его вкуса в обозначенных пивных заведениях, подаче и лучшими сочетаниями пенного с закусками.
    Огромная благодарность Николаю, гиду с большим багажом знаний и не только о пиве.
    Можно смело отправляться путешествовать по улочкам Старого города: будет интересно, познавательно и вкусно!

  • П
    Попов
    30 августа 2024
    Старое пиво старого города
    Большое спасибо за экскурсию. Всё было очень интересно, познавательно. Отдельное спасибо Николаю за позитивный настрой и терпение!
  • О
    Оксана
    4 декабря 2022
    Старое пиво старого города
    Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
    читать дальше

    по самым знаковым местам и конечно же я продегустировала пиво!!! Главное, что под интересный рассказ о пиве, исторических событиях Дюссельдорфа дегустировать было одно удовольствие! 👍🥃 Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию 🥰 все очень понравилось!!!

    Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провелПрилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провелПрилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провелПрилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел
  • Т
    Татьяна
    8 января 2020
    Старое пиво старого города
    Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
    читать дальше

    способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2019
    Старое пиво старого города
    Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку.
    Если
    читать дальше

    Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным.
    Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях.
    Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)!
    Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!

  • F
    Fedor
    2 июня 2019
    Старое пиво старого города
    Николай проводит замечательную и совершенно нестандартную экскурсию по Дюссельдорфу. Можно узнать всю историю города и одновременно побывать в лучших исторических
    читать дальше

    пивных этого прекрасного города. Николай не только рассказал нам про город, пиво и местную историю, но и дал много полезных рекомендаций и советов. Приятно когда человек профессионал своего дела и ответственно к нему подходит. Настоятельно рекомендуем всем, кто планирует в Дюссельдорф- сходить на эту экскурсию с Николаем, она того стоит на 1000%

  • А
    Анна
    15 апреля 2019
    Старое пиво старого города
    Очень душевно погуляли по пивному Дюссельдорфу, правда для детей было немного слишком много ПИВА, было бы здорово чуть больше истории, чуть меньше пивоварения:))
    Маршрут хотя и менялся на ходу, не утомил, а хорошая погода и вовсе сделала экскурсию замечательной.
    Спасибо, Николай!
  • Е
    Евгений
    8 апреля 2019
    Старое пиво старого города
    Огромное спасибо Николаю за великолепную экскурсию! Экскурсия не ограничивалась только исторей пивных традиций Германии и Дюссельдорфа и дегустацией. Николай также рассказал историю города и достопримечательностей, ответил на все интересующие вопросы и подсказал что еще где можно интересного посмотреть в Дюссельдорфе.
  • K
    Konstantin
    3 февраля 2019
    Старое пиво старого города
    Великолепно. История местного пива и история региона раскрыта на все 100.
  • В
    Василий
    31 января 2019
    Старое пиво старого города
    26.01.2019 мне посчастливилось попасть на экскурсию "Старое пиво старого города". Экскурсия очень понравилась. Она в виде активного диалога, а не
    читать дальше

    скучного монолога. Николай на своем месте. Помог окунуться в настоящую пивную атмосферу города.
    Я узнал очень много о способах пивоварения и разницу между ними. Интересные "противостояние" между Кельном и Дюссельдорфом и даже Мюнхеном в плане самого вкусного пива. Я давно понимал, что мне нравится Эль, только не понимал сути.
    Николай не только прекрасно и познавательно провел экскурсию, но и помог разобраться с билетами, расписанием транспорта. Выбрал нам оптимальный билет на выходные (мы жили в Бонне) и порекомендовал города в Германии куда еще стоит поехать. Вечером поинтересовался как добрались и пожелал успехов.
    Всем рекомендую!!!

  • П
    Павел
    23 января 2019
    Старое пиво старого города
    Отличная экскурсия и отличный гид, даже не так - мы с Николаем как будто старые друзья, которые со школы не виделись, договорились встретиться в Дюссельдорфе и прогуляться по знаковым пивным заведениям!
    Однозначно всем рекомендую!
  • А
    Анна
    9 декабря 2018
    Старое пиво старого города
    Большое спасибо Николаю! Экскурсия была интересной, познавательной, рассказы о пиве и пивоварнях Николая тонко совместил с рассказами о городе и
    читать дальше

    его жителях. Все получилось в таком вкусном познавательном коктейле. Примечательно, что Николай был с нами больше запланированного времени, поделился секретами, где и что лучше купить, какие сувениры привезти. Проводил нас до магазинчика с горчицей, показал, где отведать вкусную рульку. Спасибо большое!!!!!

  • Г
    Галина
    12 ноября 2018
    Старое пиво старого города
    Экскурсия наша проходила 3 ноября 2018 года. Николай отлично провел экскурсию, много интересных фактов. Сама экскурсия проходит в виде диалога,
    читать дальше

    что очень приятно, а не одни "сухие" факты. Даже я, не понимающая в пиве ни чего, почувствовала разницу между одним и тем же сортом пива, но с разных пивоварен.))) В конце нашей экскурсии Николай посоветовал очень приятное кафе, где мы продолжили вечер и остались довольны в двойне. Спасибо за экскурсию.

  • O
    Oksana
    19 сентября 2018
    Старое пиво старого города
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Много положительных впечатлений и эмоций. Николаю огромная благодарность.
    Доходчиво и граммотно рассказал о местных пивоварнях,тонкостях производства
    читать дальше

    пива, и о истории города Дюссельдорф.
    Попробовали разные виды пива.. Время пролетело незаметно.
    Отдельное спасибо за принятие на экскурсию 6- летнего ребенка, которой тоже было интересно!
    Великолепная экскурсия!

  • И
    Иван
    15 сентября 2018
    Старое пиво старого города
    Супер!! Дегустация пива одновременно с обзорной экскурсией по старому городу, два в одном!) Узнали очень много интересного об истории Дюссельдорфа,
    читать дальше

    Германии в целом и о местном пиве Альт!!! Спасибо гиду Николаю об увлекательном экскурсе, советы о дальнейшем времяпрепровождении, знакомстве с городом и национальной кухней!!!

  • Е
    Елена
    7 мая 2018
    Старое пиво старого города
    Спасибо Николаю! Чувствуется что он любит Дюссельдорф, много ходит пешком и изучает его историю и культуру и с удовольствием делится с гостями города. Благодарю за экскурсию!
  • И
    Ирина
    6 мая 2018
    Старое пиво старого города
    Николай замечательный рассказчик! Владеет знаниями и по истории Германии и по вопросам технологии приготовления пива!! Замечательное чувство юмора!! Абсолютно комфортное
    читать дальше

    восприятие исторических данных, осмотр Дюссельдорфа,знает массу местных легенд и сказаний! Сама идея экскурсии -совмещение осмотра города,дегустация разных производителей пива Альт, и особенности по сравнению с другими видами пива- ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ И ВКУСНАЯ НАХОДКА!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! 3,5ЧАСА ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО!! РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ!!

  • С
    Сергей
    29 апреля 2018
    Старое пиво старого города
    Николай - из разряда сдержанно увлеченных темой людей. Он не достает широко выпученными глазами, и не давит темой. Легко и
    читать дальше

    непринужденно, но, в то же время, глубоко понимая тему, он спокойно и дельно ведет диалог) Дюссельдорф - город не большой, и через тему местного сорта пива с ним проходишь основные примечательности центра города. А что касается пива, то пиво действительно необычное. И разное. Стоит попробовать)) Рекомендую.

  • Н
    Николай
    5 апреля 2018
    Старое пиво старого города
    Прекрасная экскурсия,которая подойдет не только любителям пива. Николай рассказывает не только о тонкостях пивоварения,но и отлично знает историю города, умеет
    читать дальше

    заинтересовать и проведет по самым интересным местам города, за что ему отдельное спасибо. На экскурсию мы ходили вдвоем и длилась она около 4 часов! Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дюссельдорф - первая встреча
  2. Старое пиво старого города
  3. Свидание с Дюссельдорфом по выходным
  4. Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в декабре 2025
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Дюссельдорфе (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 74 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль