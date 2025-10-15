Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по барам Дюссельдорфа
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €120 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 октября 2025Отличная экскурсия! Очень очень рада что получилось найтись, обязательно рекомендую
- ООльга12 ноября 2024Осенняя поездка в Дюссельдорф порадовала нас удачным форматом экскурсии "Старое пиво Старого города".
Вся неспешная прогулка была одним большим приятным моментом:
- ППопов30 августа 2024Большое спасибо за экскурсию. Всё было очень интересно, познавательно. Отдельное спасибо Николаю за позитивный настрой и терпение!
- ООксана4 декабря 2022Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
- ТТатьяна8 января 2020Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
- ТТатьяна2 ноября 2019Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку.
Если
- FFedor2 июня 2019Николай проводит замечательную и совершенно нестандартную экскурсию по Дюссельдорфу. Можно узнать всю историю города и одновременно побывать в лучших исторических
- ААнна15 апреля 2019Очень душевно погуляли по пивному Дюссельдорфу, правда для детей было немного слишком много ПИВА, было бы здорово чуть больше истории, чуть меньше пивоварения:))
Маршрут хотя и менялся на ходу, не утомил, а хорошая погода и вовсе сделала экскурсию замечательной.
Спасибо, Николай!
- ЕЕвгений8 апреля 2019Огромное спасибо Николаю за великолепную экскурсию! Экскурсия не ограничивалась только исторей пивных традиций Германии и Дюссельдорфа и дегустацией. Николай также рассказал историю города и достопримечательностей, ответил на все интересующие вопросы и подсказал что еще где можно интересного посмотреть в Дюссельдорфе.
- KKonstantin3 февраля 2019Великолепно. История местного пива и история региона раскрыта на все 100.
- ВВасилий31 января 201926.01.2019 мне посчастливилось попасть на экскурсию "Старое пиво старого города". Экскурсия очень понравилась. Она в виде активного диалога, а не
- ППавел23 января 2019Отличная экскурсия и отличный гид, даже не так - мы с Николаем как будто старые друзья, которые со школы не виделись, договорились встретиться в Дюссельдорфе и прогуляться по знаковым пивным заведениям!
Однозначно всем рекомендую!
- ААнна9 декабря 2018Большое спасибо Николаю! Экскурсия была интересной, познавательной, рассказы о пиве и пивоварнях Николая тонко совместил с рассказами о городе и
- ГГалина12 ноября 2018Экскурсия наша проходила 3 ноября 2018 года. Николай отлично провел экскурсию, много интересных фактов. Сама экскурсия проходит в виде диалога,
- OOksana19 сентября 2018Очень интересная и познавательная экскурсия! Много положительных впечатлений и эмоций. Николаю огромная благодарность.
Доходчиво и граммотно рассказал о местных пивоварнях,тонкостях производства
- ИИван15 сентября 2018Супер!! Дегустация пива одновременно с обзорной экскурсией по старому городу, два в одном!) Узнали очень много интересного об истории Дюссельдорфа,
- ЕЕлена7 мая 2018Спасибо Николаю! Чувствуется что он любит Дюссельдорф, много ходит пешком и изучает его историю и культуру и с удовольствием делится с гостями города. Благодарю за экскурсию!
- ИИрина6 мая 2018Николай замечательный рассказчик! Владеет знаниями и по истории Германии и по вопросам технологии приготовления пива!! Замечательное чувство юмора!! Абсолютно комфортное
- ССергей29 апреля 2018Николай - из разряда сдержанно увлеченных темой людей. Он не достает широко выпученными глазами, и не давит темой. Легко и
- ННиколай5 апреля 2018Прекрасная экскурсия,которая подойдет не только любителям пива. Николай рассказывает не только о тонкостях пивоварения,но и отлично знает историю города, умеет
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в декабре 2025
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Дюссельдорфе (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 74 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль