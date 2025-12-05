Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
«На одной из старейших уцелевших улочек Гамбурга — Дайхштрассе — поговорим о хитрых гамбургских купцах, «перечных мешках»: как они строили торговые империи, обустраивали свои дома и ловчили с письмами Барбароссы»
11 дек в 08:00
15 дек в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев»
Завтра в 18:00
15 дек в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Билеты
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
«Тут мы встретим Дитера Бруна, основателя Aale-Dieter, того самого продавца угря, и харизматичного бариста Джесси, мимо которого пройти невозможно»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 декабря 2025Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
- ААлла12 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.
- ЯЯна9 августа 2025Рекомендую! очень интресно и познавательно!
- ООльга5 августа 2025Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много
- ЕЕкатерина2 июля 2025Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -
- ННеля18 мая 2025Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена16 апреля 2025Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
- ММарина29 марта 2025Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
- ЕЕкатерина23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город
- ЕЕвгений6 января 2025Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой
- ДДмитрий4 января 2025Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!
Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом
Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)
Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
- ссергей3 октября 2024Ирина очень позитивный человек, хорошо знающий вопрос. Экскурсия отличная. Рекомендуем.
- ИИлья30 сентября 2024Спасибо большое за интересную и замечательную экскурсию!) Очень благодарим, дочка в восторге!) Спасибо!
- ЕЕлена4 сентября 2024К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех
- ЕЕлена29 августа 2024Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.
- TTatiana18 августа 2024Замечательный, профессиональный, очень комфортный гид. Ни скучали ни минуты. Отличная экскурсия для знакомства с городом
- ММария5 августа 2024Большое спасибо Ирине за приятную прогулку по Гамбургу!
Было очень интересно и время быстро пролетело!)
- ААндрей8 апреля 2024Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
- ДДина5 апреля 2024Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!
- ААнна10 марта 2024Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.
