Д Дмитрий Прогулка по эпохам Гамбурга Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно

А Алла Прогулка по эпохам Гамбурга Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.

Я Яна Прогулка по эпохам Гамбурга Рекомендую! очень интресно и познавательно!

О Ольга Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше фотоматерила и исторических фактов. Обаяние Ирины и её чувство юмора усили впечатления от экскурсии. Нам очень понравилось и обязательно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым. Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много

Е Екатерина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше экскурсовод Ирина. Так увлечь, так показать город, что мы полюбили его. Сама экскурсия построена великолепно, не просто рассказ, а игра, мы были вовлечены в историю, мы были в "теме" - отвечали на вопросы (по крайней мере пытались) и радовались! Ирина подробно отвечала на возникающие вопросы. Гамбург уникален и прекрасен! Ирина спасибо огромное! Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -

Н Неля Прогулка по эпохам Гамбурга Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.

Е Елена Прогулка по эпохам Гамбурга Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁

М Марина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург. Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о

Е Екатерина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше гостям. Мы были на прогулке с 10 летним сыном, для которого экскурсии в принципе не очень интересны, но он сказал, что ему понравилось. Первое знакомство с Гамбургом прошло успешно. Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город

Е Евгений Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше город. Кроме того, ваш экскурсовод ещё и пофессиональный фотограф, поэтому не просто проведёт вас по маршруту, а привлечёт ваше внимание к неочевидным, но любопытным деталям, и на прощание вручит вам запоминающийся сувенир. Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой

Д Дмитрий Прогулка по эпохам Гамбурга Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!



Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом



Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)



Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!

с сергей Прогулка по эпохам Гамбурга Ирина очень позитивный человек, хорошо знающий вопрос. Экскурсия отличная. Рекомендуем.

И Илья Прогулка по эпохам Гамбурга Спасибо большое за интересную и замечательную экскурсию!) Очень благодарим, дочка в восторге!) Спасибо!

Е Елена Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы» читать дальше и современной клубной культуры для нас малоинтересен и от этого прогулка стала короткой и обоюдно скучной. Вина, конечно, наша… что мы в спешке при бронировании невнимательно ознакомились с планом, а также в виду ограниченности времени в поездке выбрали дневной интервала для ознакомления с этим районом, который необходимо наверное видеть в вечернее время. К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех

Е Елена Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше Ознакомительный маршрут отлично продуман, интерактивен и занимателен.

Среди наших персональных гидов относим Ирину в категорию ТОП и даем ей наши самые наилучшие рекомендации! Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.

T Tatiana Прогулка по эпохам Гамбурга Замечательный, профессиональный, очень комфортный гид. Ни скучали ни минуты. Отличная экскурсия для знакомства с городом

М Мария Прогулка по эпохам Гамбурга Большое спасибо Ирине за приятную прогулку по Гамбургу!

Было очень интересно и время быстро пролетело!)

А Андрей Прогулка по эпохам Гамбурга Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!

Д Дина Прогулка по эпохам Гамбурга Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!