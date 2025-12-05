Мои заказы

Экскурсии по барам Гамбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Гамбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по эпохам Гамбурга
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
«На одной из старейших уцелевших улочек Гамбурга — Дайхштрассе — поговорим о хитрых гамбургских купцах, «перечных мешках»: как они строили торговые империи, обустраивали свои дома и ловчили с письмами Барбароссы»
11 дек в 08:00
15 дек в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев»
Завтра в 18:00
15 дек в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Пешая
4 часа
3 отзыва
Билеты
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
«Тут мы встретим Дитера Бруна, основателя Aale-Dieter, того самого продавца угря, и харизматичного бариста Джесси, мимо которого пройти невозможно»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 декабря 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
    Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
  • А
    Алла
    12 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.
  • Я
    Яна
    9 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Рекомендую! очень интресно и познавательно!
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много
    читать дальше

    фотоматерила и исторических фактов. Обаяние Ирины и её чувство юмора усили впечатления от экскурсии. Нам очень понравилось и обязательно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым.

  • Е
    Екатерина
    2 июля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -
    читать дальше

    экскурсовод Ирина. Так увлечь, так показать город, что мы полюбили его. Сама экскурсия построена великолепно, не просто рассказ, а игра, мы были вовлечены в историю, мы были в "теме" - отвечали на вопросы (по крайней мере пытались) и радовались! Ирина подробно отвечала на возникающие вопросы. Гамбург уникален и прекрасен! Ирина спасибо огромное!

  • Н
    Неля
    18 мая 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
  • М
    Марина
    29 марта 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
    читать дальше

    которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург.

  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город
    читать дальше

    гостям. Мы были на прогулке с 10 летним сыном, для которого экскурсии в принципе не очень интересны, но он сказал, что ему понравилось. Первое знакомство с Гамбургом прошло успешно.

  • Е
    Евгений
    6 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой
    читать дальше

    город. Кроме того, ваш экскурсовод ещё и пофессиональный фотограф, поэтому не просто проведёт вас по маршруту, а привлечёт ваше внимание к неочевидным, но любопытным деталям, и на прощание вручит вам запоминающийся сувенир.

  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!

    Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом

    Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)

    Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
    Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!

    Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом

    Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)

    Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
  • с
    сергей
    3 октября 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина очень позитивный человек, хорошо знающий вопрос. Экскурсия отличная. Рекомендуем.
  • И
    Илья
    30 сентября 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Спасибо большое за интересную и замечательную экскурсию!) Очень благодарим, дочка в восторге!) Спасибо!
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех
    читать дальше

    и современной клубной культуры для нас малоинтересен и от этого прогулка стала короткой и обоюдно скучной. Вина, конечно, наша… что мы в спешке при бронировании невнимательно ознакомились с планом, а также в виду ограниченности времени в поездке выбрали дневной интервала для ознакомления с этим районом, который необходимо наверное видеть в вечернее время.

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.
    читать дальше

    Ознакомительный маршрут отлично продуман, интерактивен и занимателен.
    Среди наших персональных гидов относим Ирину в категорию ТОП и даем ей наши самые наилучшие рекомендации!

    Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.
    Ознакомительный маршрут отлично продуман, интерактивен и занимателен.
    Среди наших персональных гидов относим Ирину в категорию ТОП и даем ей наши самые наилучшие рекомендации!
  • T
    Tatiana
    18 августа 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Замечательный, профессиональный, очень комфортный гид. Ни скучали ни минуты. Отличная экскурсия для знакомства с городом
  • М
    Мария
    5 августа 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Большое спасибо Ирине за приятную прогулку по Гамбургу!
    Было очень интересно и время быстро пролетело!)
  • А
    Андрей
    8 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
  • Д
    Дина
    5 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по эпохам Гамбурга
  2. Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
  3. Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в декабре 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 49 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль