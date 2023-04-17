читать дальше этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось.

Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в