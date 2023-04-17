1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
19 авг в 11:00
26 авг в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
19 авг в 18:00
26 авг в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
29 авг в 08:00
4 сен в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИраида17 апреля 2023Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
- ИИрина26 июня 2022Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело. Спасибо большое
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- ДДарья13 ноября 2017Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
- OOxana2 марта 2017Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
- ГГалина5 января 2017У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Нескучные экскурсии»
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