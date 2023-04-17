Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Гамбурге на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
19 авг в 11:00
26 авг в 11:00
134 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
19 авг в 18:00
26 авг в 18:00
174 за всё до 10 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
На пароме
2 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
29 авг в 08:00
4 сен в 08:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ираида
    17 апреля 2023
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
  • И
    Ирина
    26 июня 2022
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело. Спасибо большое
  • О
    Оксана
    16 августа 2021
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    13 ноября 2017
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
  • O
    Oxana
    2 марта 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
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    этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось.

  • Г
    Галина
    5 января 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Нескучные экскурсии»

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  3. Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 174. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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