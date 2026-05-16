Приглашаем прогуляться по старым торговым улочкам и рассмотреть купеческие дома. Каждое здание станет ключом к пониманию истории, а благодаря заданиям квеста вы не пропустите любопытные детали и узнаете о значении символов города. Неутомительная программа свяжет места с эпохами и событиями, и вы составите целостное представление о характере Гамбурга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Rathaus, или Ратуша — архитектурное сердце Гамбурга

Вы увидите роскошный неоренессансный фасад, который отражает амбиции богатого торгового города.

St. Petri Kirche, или церковь Святого Петра — старейший приход города

На фоне средневековых кирпичных стен вы приступите к выполнению игровых заданий. Они помогут увидеть, как развивался Гамбург и менялись его кварталы.

Katharinenkirche, или церковь Святой Екатерины в Гамбурге — церковь моряков и купцов

У одной из главных духовных опор торгового Гамбурга вы узнаете о роли купцов, их традициях и связях, благодаря которым город стал важным европейским портом.

Trostbrücke, или Мост утешения — символ перехода между эпохами

Вы пройдёте по мосту, который соединяет старую и новую части города и напоминает о пожарах, наводнениях и перестройках. Рассмотрите скульптуры графа Адольфа III и епископа Ансгара — людей, которые стояли у истоков становления Гамбурга и его христианской истории.

Handelskammer, или Торговая палата — дом торговой элиты

Вы услышите о культуре деловых соглашений и секретах международного бизнеса в разные времена.

Торговый центр Hansa-Viertel и атмосфера старого Гамбурга

Вы раскроете связь между архитектурой, ремеслом и городским укладом.

Белые аркады Alsterarkaden — элегантный ансамбль у воды

Финальные задания квеста свяжут прошлое Гамбурга с его современным обликом.

Организационные детали

После предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку на доплату через PayPal или в платёжной системе STRIPE, а после — стартовую ссылку для прохождения квеста. Обратите внимание, что оплата российской карточкой невозможна

Квест проходит в формате прогулки без гида. На каждой точке маршрута вас ждёт небольшое задание: рассмотреть фасад, найти табличку, определить скульптуру или заметить архитектурную деталь

Вам потребуется хотя бы один подключённый к интернету смартфон на компанию до 5 взрослых и 2 детей от 10 лет