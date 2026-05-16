Кайзеры и епископы: квест-экскурсия по старому Гамбургу

Исследовать исторический центр и раскрыть характер города - без гида
Приглашаем прогуляться по старым торговым улочкам и рассмотреть купеческие дома.

Каждое здание станет ключом к пониманию истории, а благодаря заданиям квеста вы не пропустите любопытные детали и узнаете о значении символов города.

Неутомительная программа свяжет места с эпохами и событиями, и вы составите целостное представление о характере Гамбурга.
Описание квеста

Rathaus, или Ратуша — архитектурное сердце Гамбурга

Вы увидите роскошный неоренессансный фасад, который отражает амбиции богатого торгового города.

St. Petri Kirche, или церковь Святого Петра — старейший приход города

На фоне средневековых кирпичных стен вы приступите к выполнению игровых заданий. Они помогут увидеть, как развивался Гамбург и менялись его кварталы.

Katharinenkirche, или церковь Святой Екатерины в Гамбурге — церковь моряков и купцов

У одной из главных духовных опор торгового Гамбурга вы узнаете о роли купцов, их традициях и связях, благодаря которым город стал важным европейским портом.

Trostbrücke, или Мост утешения — символ перехода между эпохами

Вы пройдёте по мосту, который соединяет старую и новую части города и напоминает о пожарах, наводнениях и перестройках. Рассмотрите скульптуры графа Адольфа III и епископа Ансгара — людей, которые стояли у истоков становления Гамбурга и его христианской истории.

Handelskammer, или Торговая палата — дом торговой элиты

Вы услышите о культуре деловых соглашений и секретах международного бизнеса в разные времена.

Торговый центр Hansa-Viertel и атмосфера старого Гамбурга

Вы раскроете связь между архитектурой, ремеслом и городским укладом.

Белые аркады Alsterarkaden — элегантный ансамбль у воды

Финальные задания квеста свяжут прошлое Гамбурга с его современным обликом.

Организационные детали

  • После предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку на доплату через PayPal или в платёжной системе STRIPE, а после — стартовую ссылку для прохождения квеста. Обратите внимание, что оплата российской карточкой невозможна
  • Квест проходит в формате прогулки без гида. На каждой точке маршрута вас ждёт небольшое задание: рассмотреть фасад, найти табличку, определить скульптуру или заметить архитектурную деталь
  • Вам потребуется хотя бы один подключённый к интернету смартфон на компанию до 5 взрослых и 2 детей от 10 лет
  • Посещение некоторых объектов на маршруте, например вход в церкви, не включено в цену. Однако для выполнения заданий и поиска ответов заходить внутрь не требуется — всё нужное вы найдёте снаружи

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы с мужем занимаемся организацией и проведением городских квест-экскурсий в Европе с 2016-го года. В настоящее время мы предлагаем маршруты в Берлине, Гамбурге и Любеке. Уже совсем скоро станут доступными туры в Испании — в Валенсии и Аликанте. Дату и время прохождения квеста вы выбираете индивидуально, без какой-либо привязки к гидам или группам.

