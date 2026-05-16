Кайзеры и епископы: квест-экскурсия по старому Гамбургу
Исследовать исторический центр и раскрыть характер города - без гида
Приглашаем прогуляться по старым торговым улочкам и рассмотреть купеческие дома.
Каждое здание станет ключом к пониманию истории, а благодаря заданиям квеста вы не пропустите любопытные детали и узнаете о значении символов города.
Неутомительная программа свяжет места с эпохами и событиями, и вы составите целостное представление о характере Гамбурга.
Описание квеста
Rathaus, или Ратуша — архитектурное сердце Гамбурга
Вы увидите роскошный неоренессансный фасад, который отражает амбиции богатого торгового города.
St. Petri Kirche, или церковь Святого Петра — старейший приход города
На фоне средневековых кирпичных стен вы приступите к выполнению игровых заданий. Они помогут увидеть, как развивался Гамбург и менялись его кварталы.
Katharinenkirche, или церковь Святой Екатерины в Гамбурге — церковь моряков и купцов
У одной из главных духовных опор торгового Гамбурга вы узнаете о роли купцов, их традициях и связях, благодаря которым город стал важным европейским портом.
Trostbrücke, или Мост утешения — символ перехода между эпохами
Вы пройдёте по мосту, который соединяет старую и новую части города и напоминает о пожарах, наводнениях и перестройках. Рассмотрите скульптуры графа Адольфа III и епископа Ансгара — людей, которые стояли у истоков становления Гамбурга и его христианской истории.
Handelskammer, или Торговая палата — дом торговой элиты
Вы услышите о культуре деловых соглашений и секретах международного бизнеса в разные времена.
Торговый центр Hansa-Viertel и атмосфера старого Гамбурга
Вы раскроете связь между архитектурой, ремеслом и городским укладом.
Белые аркады Alsterarkaden — элегантный ансамбль у воды
Финальные задания квеста свяжут прошлое Гамбурга с его современным обликом.
Организационные детали
После предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку на доплату через PayPal или в платёжной системе STRIPE, а после — стартовую ссылку для прохождения квеста. Обратите внимание, что оплата российской карточкой невозможна
Квест проходит в формате прогулки без гида. На каждой точке маршрута вас ждёт небольшое задание: рассмотреть фасад, найти табличку, определить скульптуру или заметить архитектурную деталь
Вам потребуется хотя бы один подключённый к интернету смартфон на компанию до 5 взрослых и 2 детей от 10 лет
Посещение некоторых объектов на маршруте, например вход в церкви, не включено в цену. Однако для выполнения заданий и поиска ответов заходить внутрь не требуется — всё нужное вы найдёте снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской ратуши
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Гамбурге
На сайте с 2025 года
Мы с мужем занимаемся организацией и проведением городских квест-экскурсий в Европе с 2016-го года.
В настоящее время мы предлагаем маршруты в Берлине, Гамбурге и Любеке. Уже совсем скоро станут доступными туры в Испании — в Валенсии и Аликанте.
Дату и время прохождения квеста вы выбираете индивидуально, без какой-либо привязки к гидам или группам.
