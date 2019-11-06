17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Второй по численности населения город Германии расположен между двумя морями, но приехать сюда стоит не только, если вы решили обновить и пополнить гардероб, заказать или перестроить мегаяхту или отделать салон своего самолета.
Разумеется, экскурсия по Гамбургу включает в себя ратушную площадь и место, где «начался» нынешний Гамбург. Мы пройдемся по самой старой улице города и по улице, на которой начался знаменитый пожар 1842 г. и на которой, благодаря этому, сохранились купеческие здания старинной постройки.
Вы узнаете, что значит «портовый город»: где раньше был порт и откуда в центре города взялись озера. Вы увидите новый тип «офисной недвижимости», появившейся в XIX веке, и изменившей образ жизни гамбургского купечества. Мы увидим эволюцию деловой архитектуры и как архитектурно подчеркивается власть закона и судебной системы. Мы посмотрим символ Гамбурга — «Михель». Пройдемся по припортовому району — синониму разврата (теряющему, однако, свое очарование, запечатленное книгами, песнями и кино).
Мы покинем границы, в которых Гамбург находился до второй половины XIX века, и посмотрим районы, радующие глаз и душу красотой и уютом — каналами, тихими и оживленными улочками, застроенными загородными (правда, сегодня это город) виллами и доходными домами в стиле модерн. Желающие могут увидеть то, где во времена проивостояния Гамбурга и Дании начиналась «большая свобода».
Если у вас будет время и желание, то мы прокатимся вниз по течению Эльбы и посмотрим, во что превращаются бывшие рыбацкие деревушки, если в городе водятся большие деньги.
Экскурсия пешеходная. За дополнительную плату можно провести ее на автомобиле и увидеть еще больше красот и интересностей.