17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самый английский город Германии, ставший стартовой площадкой для легендарных Beatles

Юрий
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Юрий – ваш гид
Гамбург — отличный пример того, как может быть отстроен разрушенный во время войны город, если у застройщиков есть не только деньги, но и вкус.

На экскурсии вы увидите торговый, культурный, промышленный, научный и по-прежнему портовый город — радующий глаз, ласкающий слух и дающий ощущение дальних странствий.

Город концертов, мюзиклов, дискотек, первоклассного кулинарного и медицинского искусства.
132 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин

Что вас ожидает

Второй по численности населения город Германии расположен между двумя морями, но приехать сюда стоит не только, если вы решили обновить и пополнить гардероб, заказать или перестроить мегаяхту или отделать салон своего самолета.

Разумеется, экскурсия по Гамбургу включает в себя ратушную площадь и место, где «начался» нынешний Гамбург. Мы пройдемся по самой старой улице города и по улице, на которой начался знаменитый пожар 1842 г. и на которой, благодаря этому, сохранились купеческие здания старинной постройки.

Вы узнаете, что значит «портовый город»: где раньше был порт и откуда в центре города взялись озера. Вы увидите новый тип «офисной недвижимости», появившейся в XIX веке, и изменившей образ жизни гамбургского купечества. Мы увидим эволюцию деловой архитектуры и как архитектурно подчеркивается власть закона и судебной системы. Мы посмотрим символ Гамбурга — «Михель». Пройдемся по припортовому району — синониму разврата (теряющему, однако, свое очарование, запечатленное книгами, песнями и кино).

Мы покинем границы, в которых Гамбург находился до второй половины XIX века, и посмотрим районы, радующие глаз и душу красотой и уютом — каналами, тихими и оживленными улочками, застроенными загородными (правда, сегодня это город) виллами и доходными домами в стиле модерн. Желающие могут увидеть то, где во времена проивостояния Гамбурга и Дании начиналась «большая свобода».

Если у вас будет время и желание, то мы прокатимся вниз по течению Эльбы и посмотрим, во что превращаются бывшие рыбацкие деревушки, если в городе водятся большие деньги.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. За дополнительную плату можно провести ее на автомобиле и увидеть еще больше красот и интересностей.

Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Интересуюсь прошлым и настоящим: политикой, историей, культурой, экономикой и многим другим. Своими ощущениями и знаниями об истории и современности, нравах, обычаях и мироощущении здешнего населения я охотно делюсь с гостями Германии. Я не «профессиональный экскурсовод», я — рассказчик и компаньон. Мои экскурсии — это увлекательное времяпрепровождение для гостей Германии. По желанию гостей экскурсии могут проводится пешком, на автомобиле или автобусе, на велосипеде или бегом трусцой (бывало и такое). Буду рад знакомству с вами.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
6 ноября 2019
Эта экскурсия, пожалуй, превзошла все ожидания. Изначально планировали пешеходную классическую экскурсию, но Юрий убедил, что центр Гамбурга, который мы сможем охватить пешком, не даст истинного представления о самом Гамбурге, и лучше проехаться на машине. Сразу скажу, что думала долго, так как это был уже конец путешествия по Германии, и последняя экскурсия, на которую уже не хотелось много тратить)). Как же я сейчас благодарна самой себе, что все-таки согласилась. Даже после трех часов экскурсии хотелось смотреть и слушать. Впечатления нереальные! Город-мечта! Юрий отличный гид и собеседник, эрудированный, тактичный. Наша экскурсия началась сразу после поезда, мы были немного уставшие и голодные, поэтому не очень-то поддерживали беседу))) Но Юрий справился на ура даже с такими неэмоциональными туристами)) Спасибо ему огромное! Сейчас, спустя время, объективно пишу, что эту экскурсию рекомендую! Берите, не пожалеете!
3 ноября 2019
Грамотно, гибко, эрудированно! Огромное спасибо за удовольствие! Молодец!
10 сентября 2019
Всё хорошо, жаль времени было мало.
ольга
31 августа 2019
Все понравилось. Спасибо
22 июля 2019
Замечательная экскурсия с интеллигентным , профессиональным, эрудированным гидом, которая закончилась дегустацией фирменного гамбургского пива и закусок, доставила огромное удовольствие! Благодаря Юрию мы влюбились в город и обязательно вернемся!
4 июля 2019
Юрий большой профессионал своего дела. Рекомендую его не только как гида, но и как человека который поможет вам организовать деловое мероприятие.

Третий год подряд моя компания проводит выездное мероприятие для партнеров, показавших максимальные результаты продаж в предыдущем году. Для нашей компании это, прежде всего, возможность поблагодарить партнеров за очередной успешный год и в том числе в неформальной обстановке провести анализ проделанной работы и наметить перспективы будущего развития отношений. Каждый год для путешествия мы выбираем город, который подчеркивает все то, что мы любим внутри вашего коллектива: творчество, дизайн, современную архитектуру, практичность. И каждый раз мы открываем город с новой стороны, ходим не туристическими маршрутами, посещаем необычные заведения и рестораны.

В этом году мы выбрали Гамбург – город, где богатая история встречается с будущим, где во главу дизайна поставлен человек и его комфорт, а морской воздух буквально пропитан энергией больших продаж и крупных сделок.

Большую часть организационных вопросов взял на себя наш гид Юрий. За 4 дня нам удалось посмотреть город во всех ракурсах – и красивые пафосные кварталы, и культурный центр. В рамках проходящего в Гамбурге музыкального фестиваля HYPER! SOUNDS мы посетили одну из главных достопримечательностей Гамбурга - новую филармонию и увидели выступление певца и художника Даниэля Блумберга. Нестандартный и неожиданный концерт вызвал много разных эмоций и бурю обсуждений. Еще одним запоминающимся местом, которое нам удалось посетить стал Международный трибунал по морскому праву. PR–менеджер этой межгосударственной организации подробно рассказала о целях и специфике деятельности организации и провела для нас экскурсию, которая включала в себя посещение зала для заседаний. Кстати на следующий день там рассматривалось дело по Керченскому проливу между Россией и Украиной.

В рамках деловой части Юрий подобрал для нашей группы и организовал выступление приглашенного спикера из местного рекламного агентства и конечно же выступил переводчиком.

Мы на 100% остались довольны сотрудничеством с Юрием.
5 мая 2019
Здравствуйте. Мы считаем что нам очень повезло с экскурсоводом Гафтом Юрием.Большое ему спасибо
юлия
28 октября 2018
прекрасно провела время в компании Юрия. он действительно компаньон, а не просто гид. человек необыкновенной эрудиции, отличный рассказчик, приятный собеседник. любит и знает Гамбург. показывает не только туристическую часть города, но и обычные, но от этого не менее интересные районы, где и есть настоящая жизнь. очень все понравилось. Юрию спасибо!
23 октября 2018
Интересная, насыщенная экскурсия, огромное спасибо Юрию! Все четко и понятно, гид идет навстречу любым пожеланиям клиентов. За непродолжительное время успели познакомиться с городом и влюбиться в него!
21 октября 2018
Экскурсия вцелом понравилась, Юрий располагает энциклопедическими знаниями и интересно излагает материал. Абсолютно точно гид готовится к каждой встрече. Однако похвальное желание познакомить туристов как можно с большими сторонами Гамбурга оставляет ощущение перегруза. Мы изначально бронировали экскурсию на 2 часа, Юрий нам написал, что 2 часа очень мало и предложил увеличить время экскурсии и воспользоваться автомобилем. Конечно, было интересно, но по итогу в сухом остатке от Гамбурга осталось ни сколько не больше, чем мы бы получили от стандартной обзорки.
Ещё 7 отзывов

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