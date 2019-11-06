17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юрий большой профессионал своего дела. Рекомендую его не только как гида, но и как человека который поможет вам организовать деловое мероприятие.



Третий год подряд моя компания проводит выездное мероприятие для партнеров, показавших максимальные результаты продаж в предыдущем году. Для нашей компании это, прежде всего, возможность поблагодарить партнеров за очередной успешный год и в том числе в неформальной обстановке провести анализ проделанной работы и наметить перспективы будущего развития отношений. Каждый год для путешествия мы выбираем город, который подчеркивает все то, что мы любим внутри вашего коллектива: творчество, дизайн, современную архитектуру, практичность. И каждый раз мы открываем город с новой стороны, ходим не туристическими маршрутами, посещаем необычные заведения и рестораны.



В этом году мы выбрали Гамбург – город, где богатая история встречается с будущим, где во главу дизайна поставлен человек и его комфорт, а морской воздух буквально пропитан энергией больших продаж и крупных сделок.



Большую часть организационных вопросов взял на себя наш гид Юрий. За 4 дня нам удалось посмотреть город во всех ракурсах – и красивые пафосные кварталы, и культурный центр. В рамках проходящего в Гамбурге музыкального фестиваля HYPER! SOUNDS мы посетили одну из главных достопримечательностей Гамбурга - новую филармонию и увидели выступление певца и художника Даниэля Блумберга. Нестандартный и неожиданный концерт вызвал много разных эмоций и бурю обсуждений. Еще одним запоминающимся местом, которое нам удалось посетить стал Международный трибунал по морскому праву. PR–менеджер этой межгосударственной организации подробно рассказала о целях и специфике деятельности организации и провела для нас экскурсию, которая включала в себя посещение зала для заседаний. Кстати на следующий день там рассматривалось дело по Керченскому проливу между Россией и Украиной.



В рамках деловой части Юрий подобрал для нашей группы и организовал выступление приглашенного спикера из местного рекламного агентства и конечно же выступил переводчиком.



Мы на 100% остались довольны сотрудничеством с Юрием.