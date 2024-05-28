Экскурсии проходящие только летом в Гамбурге

Найдено 12 экскурсий в категории «Летние» в Гамбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
10 июня в 08:30
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
43 отзыва
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
132 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140126 за всё до 5 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
🚢 На пароме
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
150 за всё до 10 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
134 за всё до 5 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: около станции метро Meßberg
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
150 за всё до 2 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
174 за всё до 10 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
270 за всё до 5 чел.
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
150 за всё до 5 чел.
Современный Гамбург с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Современный Гамбург с архитектором
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
144 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтай
    28 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
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    ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
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    от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
    Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
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    чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться!

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
    И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
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    Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию

    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения
  • А
    Андрей
    8 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Летние»

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  4. Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
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