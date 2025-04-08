Квест
до 6 чел.
Охотники за привидениями в Кёльне: семейный квест без гида (8+)
Расследовать «дело о ночных гуляках» на прогулке по историческому центру
Начало: На площади перед Кёльнским собором
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
€20 за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город
Начало: На площади Alter Markt
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)
Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 апреля 2025Чуть геопозиции “лагали>(слова сына) но от обычных экскурсий отличало автоматическая заинтересованность сына в поиске тайны)отличный вариант.
