В 16 веке магистр философии Кёльнского университета создал хроники города, но его ученик внёс ошибки и занял его место. Теперь у вас есть шанс исправить историю, разгадывая загадки и головоломки.
Погрузитесь в историю Кёльна, узнайте о его героях и завершите миссию магистра, найдя таинственный портал времени.
Этот квест для взрослых и детей от 10 лет обещает незабываемое приключение и возможность восстановить справедливость
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Увлекательные загадки и головоломки
- 🏛 Погружение в историю Кёльна
- 📜 Исправление ошибок прошлого
- 🕰 Поиск таинственного портала времени
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Кёльнский университет
- Герб Кёльна
Описание квеста
- Разгадывая загадки и головоломки, вы исправите ошибки, внесённые в хроники коварным учеником
- Погрузитесь в историю города и узнаете о событиях, которые меняли его облик на протяжении 2000 лет
- Услышите о коварной красавице Агриппине и прекрасной деве Урсуле, о легионере Гереоне и офицере Мартине. И о других героях Кёльна, возведённых в ранг святых
- Поймёте смысл каждого элемента в гербе Кёльна и оцените роль этого великого города на Рейне во все исторические эпохи
- На последней точке маршрута найдёте таинственный портал времени, завершите миссию магистра и восстановите справедливость
Организационные детали
Квест рассчитан на взрослых и детей от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Alter Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 141 туриста
С 2008 года живу в Кёльне, по профессии — финансист-аналитик, по призванию — любительница путешествовать. Я очень люблю бродить по узким улочкам старого Кёльна, заглядывать в живописные дворики, любоваться удивительными
