В 16 веке магистр философии Кёльнского университета создал хроники города, но его ученик внёс ошибки и занял его место. Теперь у вас есть шанс исправить историю, разгадывая загадки и головоломки.



Погрузитесь в историю Кёльна, узнайте о его героях и завершите миссию магистра, найдя таинственный портал времени.



Этот квест для взрослых и детей от 10 лет обещает незабываемое приключение и возможность восстановить справедливость