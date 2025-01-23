2.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Увлекательная интерактивная прогулка, которая поможет вам почувствовать себя настоящими героями
Начало: На площади Alter Markt
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
На велоэкскурсии по Кёльну вы увидите больше, чем на пешей прогулке. Кёльнский собор, церковь Св. Мартина, рыбный рынок и другие знаковые места ждут вас
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кёльна - по винным дорогам реки Ар
Начните путешествие на автомобиле к виноградникам, где вас ждут прогулки, скандинавская ходьба и обед в ресторане. Откройте для себя долину реки Ар
Начало: На вокзале Кёльна
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
от €350 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Активности»
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