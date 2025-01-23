4 часа

На велоэкскурсии по Кёльну вы увидите больше, чем на пешей прогулке. Кёльнский собор, церковь Св. Мартина, рыбный рынок и другие знаковые места ждут вас

Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом